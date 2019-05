Traffico rallentato e code in un sabato da bollino nero

Automobilisti in coda sulle strade delle vacanze fin dalle prime ore del mattino. In questo sabato da bollino nero, con temperature elevatissime, il traffico è molto intenso e, in alcuni punti , congestionato. Rallentamenti e code questa mattina su molte autostrade e sulle dorsali Jonica, Tirrenica e Adriatica.Vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t fino alle ore 22 di oggi. Questa la situazione aggiornata alle 12,40 da Viabilità Italia, il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia Stradale cui spetta la gestione delle criticità relative alla circolazione.



Un’ora e 15 minuti di coda al Traforo del Monte Bianco

Al Traforo del Monte Bianco viene segnalata una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur: l’attesa prevista è di un’ora e 15 minuti. Sulla A9 in direzione Sud: code a tratti tra Chiasso e Como Centro, mentre in direzione Nord coda di 8 km tra Fino Mornasco e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Sulla A4 coda tra Bivio A4/Tangenziale Nord di Milano e Milano est. Sulla A10 in direzione Francia, coda tra bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso e coda di 4 km tra Savona e Spotorno, 3 km di coda tra Bordighera e il confine di Stato. In direzione Est ci sono 2 km di coda tra confine di Stato e Ventimiglia e code a tratti tra Pietra Ligure e Savona e code tra Genova Prà e bivio A10/A7. Sulla A22, in direzione Sud, ci sono 4 km di coda tra confine di Stato e Vipiteno e code a tratti tra Bolzano Nord e Trento Sud, 2 km di coda tra Carpi ed allacciamento A1; in direzione Nord ci sono code a tratti tra Nogarole Rocca ed Egna-Ora. Sulla A27 ci sono 4 km di coda tra Belluno e il bivio con la S.S. 51. Sulla A4, in direzione Est ci sono code tra Meolo Roncade e San Giorgio di Nogaro e coda di 3 km alla barriera di Trieste Lisert in uscita.

Code a tratti nel Centro Italia

Sulla A1, in direzione Sud, coda tra Bologna Casalecchio e bivio raccordo Casalecchio/A14, code a tratti tra Firenze Impruneta ed Incisa-Reggello, tra Chiusi e Fabro, tra nodo A1/A24 e Valmontone. In direzione Nord, coda a tratti tra Firenze Scandicci e bivio A1-variante. Sulla A11 traffico intenso tra Lucca Ovest e Viareggio in direzione mare. Sulla A12, in direzione Genova code a tratti tra svincolo di Viareggio- interconnessione A11e la interconnessione con la A15. In direzione Sud code a tratti tra Brugnato e Viareggio e tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Sulla A14, in direzione Sud, code a tratti tra Bivio A14-diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro, tra Bologna Fiera e Cesena Nord, tra Loreto e Grottammare, tra Pescara Nord e Lanciano.

Le file al Sud

Sulla A2, la ex Salerno- Reggio Calabria che ora si chiama Autostrada del Mediterraneo, c’è traffico molto intenso dalle prime ore di questa mattina tra Salerno e Lagonegro in direzione sud, sul tratto campano e lucano, con una maggiore concentrazione della circolazione in direzione del versante tirrenico del Cilento, della Basilicata e della Calabria. Sulla Napoli-Salerno coda tra San Giovanni e bivio A3/A1. Sulla A16, coda di 1 km tra Cerignola Ovest e Bivio A16/A14. Sulla A30 coda di 2 km tra Mercato San Severino e bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.

Traffico intenso su dorsali Jonica, Tirrenica e Adriatica

Sulle statali i maggiori flussi veicolari si registrano sulle dorsali Jonica e Tirrenica e su quella Adriatica, nello specifico lungo la costa di Emilia Romagna e Marche e più a sud in Puglia sulla strada statale 16. Traffico intenso anche sulle statali 18 e 106 per spostamenti verso le località di mare del catanzarese, del crotonese e del reggino. Sempre per esodo estivo in Veneto traffico intenso sulle statale 51 “Alemagna” e 12 “dell'Abetone e del Brennero”, rallentamenti con code in Friuli Venezia Giulia sul raccordo 14 di Trieste in località Fernetti e in Sicilia sulla statale 731 Bretella di Castellammare del Golfo.

