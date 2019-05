Consip, Anac: «Sospetto cartello in un maxi appalto Pa da 2,7 mld»

Sospetto di un “accordo di cartello” tra le imprese Cns, Manutencoop e Romeo Gestioni che dovranno presentare delle “controdeduzioni” per cercare di evitare le sanzioni dell'Antitrust. Quattro mesi dopo l’avvio dell'istruttoria sul maxi appalto Consip da 2,7 miliardi di euro per la gestione dei servizi nella pubblica amministrazione, l’Anac guidata da Raffaele Cantone ha chiuso l’inchiesta con questo sospetto.

Il dossier dell'autorità anticorruzione è stato trasmesso alla Procura di Roma - segnala il Corriere della Sera - che è titolare dell'inchiesta su Consip e che dovrà valutare se per questo 'cartello' ci sono conseguenze penali per i responsabili delle imprese coinvolte. «Le società evitavano le sovrapposizioni sui lotti e sulle Regioni nelle gare per la gestione degli edifici pubblici» e le «imprese finite nel mirino dell'Anac sono in passato già state accusate di aver fatto 'cartello' per l'appalto “belle scuole”» assegnato nel 2015 e bloccato per le intese illegittime. Le indagini riguardano la gara d’appalto Facility Management 4 per un valore di circa 2,7 miliardi . Nell'ambito dell'indagine su Consip, tra gli altri, sono indagati Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, il ministro Luca Lotti e il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette.

Consip: abbiamo sempre collaborato con Agcm e Anac

Consip in una nota ha rivendicato l’impegno profuso nella collaborazione continuativa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e con

l’Autorità nazionale anticorruzione per individuare possibili violazioni alle norme che regolano l'aggiudicazione di appalti nelle gare che la società gestisce nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica per conto

del ministero dell'Economia e delle Finanze e delle gare che gestisce per conto di altri committenti pubblici'. Sulla possibilità che vi sia stata una intesa anticoncorrenza nella partecipazione alla gara di facility management FM4, Consip afferma che il 21 marzo l'Agcm ha avviato un'istruttoria nei confronti di 'sette imprese per accertare se abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza' e la società 'ha immediatamente collaborato' con il Garante per

accertare eventuali intese e si è costituita nel procedimento presentando una istanza di partecipazione. Il 31 luglio l’Anac ha chiesto dettagli sulla stessa gara per svolgere gli accertamenti e Consip fornirà tutte le informazioni entro il termine prescritto di 30 giorni. Consip ha inoltre inserito nella gara FM4 specifiche clausole che sanzionano con l'esclusione l'eventuale accertamento da parte dell'Agcm di una intesa lesiva della concorrenza, si legge nella nota della società.

Due delle imprese riammesse dal Tar Lazio

Sull'intesa nella gara per la pulizia delle scuole, Consip afferma che l'Agcm ha accertato il 22 dicembre 2015 l'esistenza di una intesa tra le imprese Cns, Manutencoop Fm, Roma Multiservizi e Kuadra e di conseguenza, 'Consip ha risolto le convenzioni per la pulizia delle scuole inizialmente sottoscritte con Cns e Manutencoop e quindi, sulla base dell'illecito professionale commesso dalle predette imprese, ha provveduto ad escluderle da ulteriori due procedure, aventi a oggetto rispettivamente la pulizia delle caserme e la pulizia degli immobili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale'. Ma le due imprese hanno impugnato la risoluzione, spiega ancora Consip, e 'il Tar del Lazio, in sede cautelare, le ha riammesse nelle due procedure da cui erano state escluse'. Infine, precisa Consip, il consorzio Manital è stato escluso dalla gara per l'affidamento dei servizi di pulizia per le scuole 'a causa di una dichiarazione resa da una società consorziata, risultata falsa'.

