Così il Signore dell’Ombra Gatlin ha spento il Lampo Bolt

LONDRA - Il Lampo che si spegne, il giovane Cavaliere che non riesce ad abbagliare, il Signore dell'Ombra che si riappropria tra i fischi del trono che fu suo. Destinato a restare nella storia, questo 100 metri di Londra, che sembra però il Congresso di Vienna della Restaurazione.



Ritorno non gradito

Campione torna infatti, a 35 anni, Justin Gatlin, lo sprinter americano che ha al collo l'oro olimpico di Atene 2004 e il bis iridato su 100 e 200 nel 2005, oltre a 5 argenti consecutivi sempre alla spalle di Bolt tra sprint olimpici e mondiali. Curriculum straordinario, ma anche il palmares di squalifiche per doping non scherza: 2 anni (poi in parte condonati) per anfetamine quando era ancora junior nel 2001; 4 anni nel 2006 per positività al testosterone. Poi la nuova carriera, sublimata dalla notte di Londra.



Rabbia e ululati

Beccato dal pubblico londinese in ogni singolo turno eliminatorio, Gatlin è esploso in un urlo liberatorio subito dopo aver avuto conferma della vittoria dal tabellone elettronico. Sentenza che ha accompagnato portandosi l'indice di una mano sulla bocca, quasi a voler zittire quel pubblico che, deluso dai nomi dei vinti, ma in particolare da quello del vincitore, continuava a ululare la propria amarezza.



Al cronometro non si comanda

Ma il verdetto è senza appello e, per quel che si è visto in finale, giusto. Gatlin 9.92 (sua miglior prestazione stagionale), Coleman 9.94, Bolt 9.95: questo il podio, figlio di una pessima partenza del Lampo (con 0.183 ha segnato il peggior tempo di reazione in carriera in una finale iridata), che solo verso i 70 metri ha iniziato a distendersi e a insidiare Coleman, scattatogli a fianco sulla destra; ma a quel punto veniva premiata la lineare prova di Gatlin in corsia 8, lontano dagli altri due duellanti. Beffa cocente proprio per il 21enne Coleman, studente di Sport & Management alla Tennesse University, apparso il più convincente nei turni eliminatori.Ai piedi del podio, in 9.99, l'altro giamaicano Blake (oro nel 2011), poi Simbine, Vicaut, Prescod e il cinese Su.



Sguardi in semifinale

Pronti al duello, Coleman e Bolt, già avevano dimostrato di esserlo in semifinale, quando l'americano detentore della migliore prestazione stagionale (9.82 lo scorso 7 giugno a Eugene) aveva regolato in giustezza il Lampo (9.96 contro 9.98), in una sfida che era stata però prima psicologica che tecnica: Bolt che frena a una ventina di metri dal traguardo e si volta verso il rivale, che lo fissa mentre è ancora a cavallo della linea d'arrivo. Il sorriso nervoso del giamaicano preannunciava l'atto conclusivo, e il suo esito. A cambiare però, a sorpresa, è stato l'uomo che ha posto fine al regno del Lampo, per riaprire quello del Signore dell'Ombra.



Sconfitte rare

Che l'arrivare secondo (e quindi figurarsi terzo...) non sia proprio abituale per il giamaicano, lo dimostrano i numeri: l'ultima sconfitta ai campionati del mondo era datata 2009, a Berlino, quando il giamaicano chiuse alle spalle del canadese Bayley la propria batteria dei quarti di finale (Il tutto al netto, ovvio, della squalifica per falsa partenza a Daegu2011). Risale invece al 5 giugno 2013 il ko rimediato proprio al Golden Gala di Roma da Justin Gatlin. Si, proprio lui. Sembrava un secolo fa, era appena ieri. E di nuovo oggi.



Riscaldamento

Attento e puntuale nella sua messa in moto Coleman; sempre pronto ai soliti scherzi Bolt, che per l'occasione sfoggiava scarpe giallo-viola neanche fosse il playmaker dei Los Angeles Lakers; tirato in volto Gatlin, parzialmente nascosto da un berretto di lana, così come Yohan Blake: così i pochi gesti di riscaldamento prima della finale, tradivano le vere emozioni dei protagonisti. Fino alla sorpresa di questo inatteso ordine d'arrivo.

Nuda verità - Che qualcosa di strano sarebbe accaduto, i più legati a riti scaramantici e auruspici, l'avevano ipotizzato a circa un quarto d'ora dalla finale, quando un uomo totalmente nudo, eluso l'apparato di sicurezza, aveva in lungo e largo percorso il rettilineo di gara, prima di essere fermato. Un presagio prima, un auspicio dopo lo sprint mondiale: che quella che si è vista a Londra sia davvero la nuda verità.

