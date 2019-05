Equo compenso avvocati, Governo approva ddl. Scuola, sì a 58mila assunzioni

È durata solo mezz’ora a Palazzo Chigi l’ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa di Ferragosto. In evidenza, come unico punto all’ordine del giorno, l’atteso disegno di legge sull'equo compenso delle professioni legali per la disciplina dei rapporti economici tra avvocatura e committenti. Il ddl predisposto dal Guardasigilli Andrea Orlando (insieme ai sottosegretari Gennaro Migliore e Maria Elena Boschi) interviene anche in materia di clausole vessatorie, ad era una delle priorità indicate dal Consiglio nazionale forense preoccupato per l'indebolimento anche economico del ceto forense negli anni della grande crisi.

I contenuti del ddl

Il testo approvato oggi dal Cdm prevede la nullità della convenzione predisposta da un committente forte e stipulata con il professionista, qualora il patto contenga clausole vessatorie nei confronti di quest'ultimo e la previsione di un compenso che non sia «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto» e «alle caratteristiche della prestazione legale». La nuova normativa - che potrebbe essere congiunto al ddl sulla remunerazione proporzionata di tutte le prestazioni dei liberi professionisti di cui è già iniziato l'esame al Senato -varrà per i rapporti economici che intercorrono tra avvocati e banche, assicurazioni o imprese di grandi dimensioni (escluse quindi le Pmi). Il ddl sulle prestazioni legali richiama anche una serie di parametri (fissati dalla legge forense del 2012 per i casi in cui manchi una valida pattuizione tra le parti) in base ai quali i giudici potranno determinare la somma “equa” da liquidare al professionista dopo aver rilevato l'iniquità dell'onorario riconosciuto a un avvocato da una impresa, una banca o un'assicurazone.

Orlando: nuove norme una svolta per l’avvocatura

In conferenza stampa a via Arenula dopo il varo il ministro della Giustzia Andrea Orlando ha sottolineato «la svolta» rappresentata dal ddl «rispetto alla crisi dell'avvocatura e agli squilibri di fronte a committenti molto forti». La norma, ha spiegato il Guardasigilli, «sancisce come vessatorie una serie di pratiche e comportamenti contro le quali il contraente potrà ricorrere. Si tratta di novità attese da tempo - ha aggiunto -soprattutto dai giovani, sottoposti a una sorta di caporalato intellettuale. Inoltre si apre la strada per un ragionamento che riguarda anche altre professioni» perchè con questo disegno di legge «si chiude all'idea di un mercato che risolve tutti i problemi, visto che un mercato senza nessuna regola non è necessariamente efficiente» e si riporta in primo piano la qualità.

In arrivo oltre 58mila nuove assunzioni nella scuola

Nel corso della riunione, il Governo ha sbloccato anche l’iter per l’assunzione di 58.348 tra docenti, presidi e personale Ata. Si tratta di quasi 52.000 insegnanti, oltre 6.200 unità di personale Ata e 259 presidi. I decreti, tre in tutto, che autorizzano il Miur a procedere, sono stati confermaticon un tweet dalla ministra della Pubblica ammministrazione Marianna Madia. L’arruolamento dei docenti era atteso, già anticipato dalla titolare dell'Istruzione, Valeria Fedeli.

