Consip, la Procura stringe sul cartello di imprese per l'appalto da 2,7 miliardi

Un "cartello" di imprese per accaparrarsi lotti del maxi appalto Fm4 da 2,7 miliardi di euro. E' l'ipotesi già da tempo consolidata alla Procura della Repubblica di Roma, che a settembre potrebbe tirare le somme di un'indagine che – in altri filoni investigativi – tocca Tiziano Renzi e il ministro Luca Lotti.

L'Fm4

Nei giorni scorsi il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi, titolari del fascicolo, hanno ascoltato numerosi dirigenti delle società Manutencoop e Cns, allo scopo di delineare meglio il quadro probatorio attorno alla maxi commessa di Consip. In questo fascicolo si procede con l'ipotesi di turbativa d'asta. In un primo momento era stato iscritto anche il reato di corruzione che, tuttavia, sarebbe venuto meno nel corso delle indagini. Le due società sono già finite sotto inchiesta alla Procura di Roma, per quanto riguarda la commessa "Scuole belle". Stando all'imputazione, come formulata dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi, le tre società si «coordinavano per la loro partecipazione alla gara, condividendo la scelta» su 8 dei 13 lotti, «scambiandosi reiteratamente informazioni sulle strategie da seguire». Secondo gli inquirenti, Roma Multiservizi - controllata al 49% da Manutencoop - si sarebbe impegnata a «rinunciare alle gare in favore di Cns» che, a sua volta, si "obbligava" a concedere subappalti alla società capitolina.

L'audizione di Ferrara

Di presunti illeciti dietro l'appalto Fm4 è stato chiesto conto anche all'ex presidente di Consip, Luigi Ferrara. Il suo nome spunta diverse volte negli atti dell'indagine. In particolare, ci sono alcune intercettazioni tra l'imprenditore Alfredo Romeo e il suo consulente, l'ex deputato An Italo Bocchino, in cui discutono di come ottenere un lotto del maxi appalto Fm4. Stando ai documenti «Bocchino specifica che Casalino (Domenico, ex ad di Consip - ndr) e Marroni (Luigi, attuale ad di Consip - ndr), nonostante la contrapposizione con Ferrara, da individuare nel presidente Consip, avrebbe comunque 'chiuso in più' ». In sostanza, è l'ipotesi paventata nei documenti, Romeo era riuscito a ottenere un lotto («chiuso in più») pur essendoci stata la presunta "contrapposizione" di Ferrara.

La posizione di Consip

Consip, società controllata dal Ministero dell'Economia, "ritiene opportuno rivendicare l'impegno profuso nella collaborazione continuativa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con l'Autorità nazionale anticorruzione al fine di individuare possibili violazioni alle norme che regolano l'aggiudicazione di appalti nelle gare che la società gestisce nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa pubblica per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle gare che gestisce per conto di altri committenti pubblici".

