Corruzione, arrestato il sindaco di Torre del Greco

Arrestato il sindaco di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Fondi neri, corruzione, appalti pilotati: è per queste accuse che la Guardia di Finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il primo cittadino di Torre del Greco, Ciro Borriello, e di altre cinque persone. Si tratta dei rappresentanti della società Fratelli Balsamo Srl e di altri due imprenditori di Torre del Greco. Le accuse sono di corruzione di pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa ai danni dell’ente pubblico, falsità in atto pubblico. Tutto a vantaggio della ditta “F.lli Balsamo srl”. Le investigazioni hanno rivelato «un mercimonio della funzione pubblica svolta dal sindaco». L’impresa, secondo gli atti della Procura, fra il 21 maggio 2012 e il 20 gennaio 2016 si aggiudicò servizi per un importo di oltre 30 milioni (30.742.127,43 euro).

In politica dal 1993

Entrato in politica nel 1993 nelle file della Democrazia Cristiana, consigliere regionale e deputato di Forza Italia, era stato eletto per la prima volta sindaco nel 2007 (con una anomala coalizione che vedeva assieme Forza Italia, Alleanza Nazionale e i dipietristi di Italia dei Valori), l’anno dopo la mancata riconferma alla Camera. Fu sconfitto alle amministrative del 2012 dal candidato del centrosinistra Gennaro Malinconico, poi dimessosi nell’inverno del 2014. Ora puntava a una cnadidatura alla Camera e si era avvicinato alle posizioni della Lega Nord di Salvini.

Il 28 luglio aveva rassegnato le dimissioni

Il sindaco era stato rieletto nel giugno del 2014 con una coalizione di centrodestra, superando al ballottaggio il candidato del centrosinistra e attuale consigliere regionale del Pd, Loredana Raia. Nel corso di un infuocato consiglio comunale, lo scorso 28 luglio ha rassegnato le dimissioni della carica sindaco, per problemi all’interno della maggioranza, che ancora ricopre in attesa dei venti giorni previsti dalla legge per confermare le dimissioni.



Avrebbe favorito una ditta del settore dei rifiuti

Secondo gli inquirenti il sindaco avrebbe favorito la ditta 'F.lli Balsamo S.r.l', una importante realtà economica imprenditoriale operante nel settore dei rifiuti in varie province della Campania.

I fondi neri

Le indagini hanno documentato che la società 'F.lli Balsamo', si legge in una nota della Procura di Torre Annunziata, ha «costituito mediante escamotages contabili, fondi neri di denaro contante, funzionali a ripagare lautamente gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal primo cittadino». Le somme «venivano consegnate al sindaco nel corso di incontri mensili in luoghi appartatati, privi di copertura di cellulari, mediante passaggi da un'auto all'altra». Nonostante tutto questo, gli incontri sono stati integralmente documentati con video-riprese e intercettazioni ambientali.

L’accusa della Procura

L’ingresso nell'appalto della società Balsamo, è stato ricostruito dalla Procura di Torre Annunziata, «è connotato da marcata illegalità essendo riuscita a subentrare artatamente nell'appalto dei servizi di igiene urbana per la raccolta differenziata alla ditta Ego Eco che si era aggiudicata il servizio per il periodo 21 maggio 2012-20 gennaio 2016 con importo complessivo di oltre 30 milioni di euro». È stato proprio il primo cittadino, dice l’accusa, a determinare la decadenza dell'appalto della Efo Eco eseguendo «rigidi controlli in prima persona e in tempo di notte». Non solo, tra le iniziative amministrative del sindaco «l’istituzione di un servizio sostitutivo di raccolta rifiuti svolto da dipendenti comunali incardinati in uffici diversi dalla Nettezza urbana, in totale violazione della normativa di settore nonché la rappresentazione di una situazione di pericolo per la salute pubblica artatamente creata per effetti di una certificazione emessa da competente ufficio dell’Asl Napoli 3Sud priva di ogni fondamento e riscontro».

