Il gelo e l'oro sul podio dei 100: Gatlin fischiato, Coe polemico

Doveva essere il Lampo, sono state scintille. Pochi minuti, quelli dedicati alla premiazione dei 100 metri che hanno chiuso l'era di Usain Bolt, ma sufficienti per caricare di elettricità l'atmosfera all'interno dello stadio olimpico. Del resto, visto come sono andate le cose, non poteva essere altrimenti.



Incendiario- Non fossero bastate le violente emozioni della notte di sabato, con Justin Gatlin che brucia Coleman e Sua Maestà Bolt che al passo d'addio ci resta addirittura di bronzo, ecco al mattino le dichiarazioni di Sebastian Coe. Personaggio, vai la pena ricordarlo, non secondario: doppio oro olimpico sui 1500, vicepresidente della Iaaf negli anni della a dir poco opaca presidenza Diack, numero uno del comitato organizzatore di Londra2012 ed erede proprio di Diack alla guida della Fedeatletica mondiale dopo i tanti scandali che hanno rischiato di travolgerla. Ebbene proprio Coe ha commentato in modo molto duro il successo di Gatlin e il ko di Bolt:” Non è stata scritta la fine migliore. Non sono entusiasta che a vincere il mondiale del 100 nel giorno dell'addio alle piste di Bolt sia stato un velocista per due volte squalificato per doping, seppure ha il diritto di gareggiare”. Parole chiare, decise, forse fin troppo visto che, appunto, la partecipazione alle gare di Gatlin è del tutto legittima.



Sorpresa - Così come legittima è stata la nostra sorpresa nel vedere che proprio Coe ha avuto il compito di premiare il podio dei 100 metri! Ovvio e immediato l'imbarazzo dei protagonisti, in una situazione già piuttosto straniante: Bolt prima serioso, poi composto, poi quasi costretto al solito show dal calore del pubblico in delirio; Gatlin subissato come al solito di fischi ed ululati, cui ha risposto con in bacio verso il pubblico, priima di stringere freddamente la mano di Coe che gli ha consegnato la medaglia, e poi lasciarsi andare nell'abbraccio con Bolt, il rivale su cui è stato capace di prendersi l'ultima rivincita.

Pace fatta - Un abbraccio che ben ha dato il senso di un'era che comunque si chiude. Bolt vuole chiudere senza lasciare inutili strascichi polemici, ed ha riconosciuto senza mezzi termini i meriti di Gatlin:” Ha meritato, ha vinto con merito, io ho pagato un'annata di alti e bassi, che ho fatto soprattutto per i tifosi”. Ancora più schietto l'americano:” Con Usain ci siamo sempre rispettati, salutati, stretti la mano dopo il traguardo. Lui sa bene quanto ho lavorato duro per arrivare a questo risultato”.

Graffi - Le zampate, il neo-campione, le aveva già assestare la notte della vittoria, parlando a centinaia di giornalisti da ogni parte del mondo: “Mi chiedete se ho sofferto la pressione per i buuuu del pubblico? Direi di no, visto che ho vinto! E' dal 2011 che tutti mi fischiano, quindi...ho commesso un errore, ho pagato duramente, sono tornato a fare quello che si fare, come accade a chi sbaglia nella società civile. Io un bad boy? Siete voi a dipingermi così, ma io parlo con tutti, incontro i giovani nelle scuole, lavoro duro con il mio staff”.



Rivincita - Intanto il conto alla rovescia per la 4x100 di sabato è già iniziato: occasione per la rivincita tra Stati Uniti e Giamaica, e per l'addio definitivo di Bolt. Nel frattempo, i due rivali di sempre hanno trovato proprio nella difesa della reputazione dei velocisti un ulteriore motivo di vicinanza:”Trovo la domanda l'ipotesi offensiva e irriguardosa neo confronti di tutti i sacrifici che facciamo”, ha risposto Bolt a chi ipotizzava che i tempi non straordinari di quest'anno fossero figli anche dei controlli anti-doping fattosi più stringenti. E Gatlin, al suo fianco, annuiva convinto.

