Il nuovo Bolt è timido: Wayde van Niekerk

Tanto l'altro prova ad infiammare il pubblico e a irretire gli avversari tra smorfie e sorrisetti, quanto lui ama far parlare cronometro e pista, più che lo show che da vittorie e record ne può derivare. Ci perdoni, Wayde van Niekerk, se appena orfani di Usain Bolt ormai prossimo all'addio, siamo già invasati dalla voglia di trovarne un immediato sostituto.

Se sarà lui (ed è molto probabile...) lo sarà per i risultati, e non per altro, perché troppo umano per essere un altro Lampo e' un atleta, che come il sudafricano, dichiara dopo la semifinale dei 400 metri: «Ehi ragazzi, non si può pretendere che ogni volta che corro possa battere il record del mondo o andare vicino ai 43 secondi!». No, è ancora troppo fresco il trauma per l'abbandono di Usain il Lampo, per ritornare subito a toccare così da vicino il limite umano, fin troppo umano.

Record - Sarà pure difficilmente sostenibile, ma la pressione dei media e' giustificata dal talento: oro olimpico sui 400 col fantascientifico record di 43”03 (bruciato il precedente primato di un certo Michael Johnson...), il 25enne sudafricano ha cancellato un altro record (seppur non olimpico ne' mondiale) del campione americano, quello sui 300 metri, portato a 30”81. Allenato dalla 75enne Ans Botha («Smettetela di chiamarla nonna, non vedo perché anche a quell'età un'allenatrice non possa avere mente sveglia e ottime intuizioni!», ha dichiarato stizzito), van Niekerk punta alla doppietta 200-400, visto anche il 19”84 registrato a Kingston nel giorno dell'addio di Bolt alla sua Giamaica, e il 43”62 sul giro di pista a Losanna in Diamond League. E dire che il ragazzo di Bloemfontaine ha iniziato proprio da 200ista. Per passare poi ai 400 (di cui è anche campione mondiale in carica) per proteggere i tendini delle ginocchia dalle violente accelerazioni. Ora proverà la doppietta, come solo proprio a Johnson è riuscita, sia alle Olimpiadi che ai Mondiali. Senza dimenticare che ha provato anche i 100, quasi per scherzo: 9”84 ha detto il cronometro, e ai potenziali avversari lo scherzetto davvero è piaciuto poco...

Lui e Bolt - Con il Lampo si è allenato insieme in Giamaica, e dopo poco più di mezz'ora dal terzo oro olimpico del giamaicano, ha vinto a Rio i 400 col record mondiae, e allora Bolt lo ha aspettato per congratularsi. Le similitudini finiscono qui, perché «Bolt è inimitabile, ed io voglio essere me stesso», ha sottolineato più volte Wayde.

Fuoripista - Studente di Marketing all'Università della sua città natale, prossimo al matrimonio con Chesney, docente di sociologia, da sei anni si allena a Gemona nel Friuli, come buona parte della nazionale sudafricana, in quel buen retiro per primo individuato da Oscar Pistorius. Insomma, le medaglie che arriveranno, saranno un po' anche merito nostro.

