La Giovane Italia c'è: Tortu e Folorunso in semifinale

Londra - “Sensazioni? Buone. Devo solo andare più veloce!”: schietto e sereno, Filippo Tortu, come potrebbe anche non essere, lui, 19enne, all'esordio mondiale. Se invece una dote appare acclarata, di questo ragazzo brianzolo di origini sarde che è la nuova speranza dello sprint azzurro, e' il sangue freddo unito a un ottimistico disincanto che ci sembra un buon punto di partenza.

Macchinoso - Non altrettanto buona e' stata invece la partenza nella batteria dei 200 metri che lo ha isto impegnato, la quinta, che Filippo ha tuttavia chiuso al terzo posto, in 20.59 (lontano dal personale di 20.34 fatto registrare al Golden Gala di Roma), dietro alla zambiano Siame (20.29) e a Kyle Greaux, di Trinidad&Tobago (20.59). “Ho corso tutta la gara in modo costante, senza avere o sentire un vero picco di velocità, tanto che ero convinto di essere arrivato quarto, e quindi eliminato, mentre sono riuscito a beffare Weir per un centesimo!” E si che il giamaicano e' comunque uno che qualcosa nello sprint mondiale lo ha fatto (bronzo olimpico a Londra2012, e argento iridato a Mosca2013). Di fatto, la sensazione è che il recupero dall'infortunio rimediato festeggiando la sera stessa sulla scalinata di Piazza di Spagna la bella prova del Golden Gala (una brutta distorsione a una caviglia), abbia fatto accumulare nel motore di Filippo un po' di ruggine, solo apparentemente spazzata via dal successo all'Europeo junior di Grosseto.



Atmosfera - Di certo non aiuta neppure il clima londinese, più simile a un inizio autunno che a una mite mezza estate (ma viste le torride temperature del Belpaese, non è il caso di lamentarsi troppo...), tanto che Tortu appena arriva nella zona interviste si infila in una calda felpa con tanto di cappuccio: “L'emozione dell'esordio? Non l'ho sentita, ero concentrato sulla mia prova tanto che non mi sono neppure accorto subito dell'assenza di Makwala (lo sprinter del Botswana che con 19.77 ha registrato la miglior prestazione dell'anno, a metà luglio a Madrid, ndr). Lo stadio e' bello e pieno di italiani, quindi visto dalla pista fa una bellissima sensazione”.



Ayo vola - In semifinale approda anche, nel 400hs, Ayomide Folorunso, l'azzurro classe '96 nata in Nigeria ma che dal 2004 vive coi genitori a Fidenza. E quella di 'Ayo' e' prova davvero convincente, sotto il profilo tecnico (impeccabile nella seconda curva e nella gestione dello sprint finale) e cronometrico (55.65, terzo tempo in carriera e miglior prestazione stagionale, a 15 centesimi dal personale). La campionessa europea U23 chiude quindi quarta, dietro alla ceca Heinova (55.05), la danese Petersen (55.23), e la statunitense Tate(55.48). Passa anche la Pedroso, eliminata invece Marzia Caravelli.

