Mattarella: Marcinelle fa pensare a dramma migranti. Salvini all’attacco: vergogna

262 minatori di dodici nazionalità, di cui 136 italiani, tutti uccisi dal fumo e dalle esalazioni di gas. Questo il bilancio della tragedia di Marcinelle, l’incendio - causato da un errore umano - che l'8 agosto del 1956 insanguinò i pozzi della miniera di carbon fossile del Bois du Cazier, in Belgio, causando la morte di gran parte dei minatori e lasciando un segno indelebile nella nostra memoria collettiva. A 61 anni di sistanza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato oggi le «generazioni di italiani» che «hanno vissuto la gravosa esperienza dell'emigrazione» e «sofferto per la separazione dalle famiglie d'origine», affrontando « condizioni di lavoro non facili, alla ricerca di una piena integrazione nella società di accoglienza».

Il paragone con il dramma dei migranti e l’attacco di Salvini

Per il capo dello Stato, la tragedia avvenuta in Belgio nella seconda metà degli anni 50 è oggi motivo di riflessione «verso coloro che cercano anche in Italia opportunità che noi trovammo in altri Paesi» e «sollecita attenzione e strategie coerenti da parte dell'Unione europea». Ma il parallelo tra la tragedia di Marcinelle e il dramma dei migranti non è piaciuto al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che su Facebook ha attaccato duramente il Quirinale. Mattarella, si legge nel post «paragona gli italiani emigrati (e morti) nel mondo ai clandestini mantenuti in Italia per fare casino? Si vergogni! Mattarella non parla a nome mio.#STOPINVASIONE».

Riflettere su tema irrisolto della sicurezza sul lavoro

Marcinelle, ha spiegato poi Mattarella nel suo intervento in occasione delle celebrazioni di ricordo della tragedia, «invita a riflettere anche sul tema irrisolto della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancor oggi di grande attualità: rimane un impegno prioritario delle autorità italiane ed europee». L’incidente nella miniera, uno dei più gravi nella storia europea, spinse l'Italia chiedere un miglioramento delle condizioni dei lavoratori emigrati in Belgio nell'ambito del patto, siglato nell'immediato dopoguerra, per avere quote di carbone in cambio della fornitura di manodopera.





