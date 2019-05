La febbre nell’oro: Van Niekerk vince ma senza Makwala, fermato dalla Iaaf

Doveva essere la notte dell'oro e, possibilmente, del record del mondo. Per Wayde Van Niekerk, nel giro di pista la medaglia più pregiata è arrivata, a conferma del titolo conquistato già a Pechino due anni fa, ma senza il nuovo primato (43”98 contro il 43”03 che gli valse il trionfo a Rio'16), e soprattutto con una polemica di cui il sudafricano, e l'intera manifestazione, avrebbero fatto volentieri a meno. Alla finale non ha infatti partecipato Isaac Makwala, il velocista del Botswana che proprio del sudafricano sarebbe stato certo il principale rivale, se non avesse trovato sulla sua strada due ostacoli insuperabili: la gastroenterite e il solerte sistema sanitario inglese.

I fatti - Per capire bisogna fare un passo indietro, e tornare a venerdì scorso, quando una trentina di atleti tedeschi e canadesi, ospiti del Tower Hotel di Londra, accusano sintomi di un virus intestinale (febbre, vomito, diarrea). Malore anche per un atleta irlandese, e lo stesso Makwala rimane vittima del virus, lunedì, dando forfait nelle batterie dei 200 (avrebbe dovuto partecipare in quella che ha visto in pista il nostro Tortu). Situazione che del resto è tutt'altro che risolta, tanto che la squadra azzurra sta pensando di traslocare, risiedendo finora in quello stesso hotel.

Il tentativo - Pur debilitato dal virus, Makwala prova tuttavia a prendere parte alla finale dei 400, per la quale si è qualificato. Ma, una volta arrivato allo stadio olimpico, l'atleta del Botswana viene fermato all'ingresso da funzionari del ministero della Salute inglese, che in questi casi impone una quarantena di 48 ore, che scadono solo mercoledì alle 14, precludendo quindi al velocista la partecipazione alla gara.

Accuse e difesa - Per la IAAF non c'è nulla di strano, visto che la federazione internazionale ribadisce che atleta e dirigenti del Botswana erano a conoscenza di tutto, in seguito alla visita che aveva accertato l'indisposizione di Makwala. Versione tuttavia contestata dell'atleta (che afferma non di non essere stato visitato da nessuno) e dai suoi dirigenti (che dichiarano di non aver ricevuto alcuna informazione specifica). Dichiarazioni contraddette dalla dottoressa Pam Venning, capo dei servizi medici della IAAF, che ha sottolineato come Makwala sia stato visitato nel centro medico federale da un medico-volontario. Concetti ribaditi anche in un comunicato ufficiale della federazione.

Elefante nella stanza - A dare il senso dell'accaduto ci ha pensato, in un commento sul sito della Bbc, il grande Michael Johnson, l'asso che Van Niekerk rischia di cancellare dal libro dei record: «Ormai l'elefante è nella stanza -spiega Johnson - perché l'unico vero avversario del sudafricano non ha preso parte ai 200 e ai 400, e le teorie della cospirazione usciranno fuori dal silenzio. La IAAF potrebbe capire presto che è stata una cosa terribilmente sbagliata». Come dire che da adesso in avanti sarà quello del sospetto il vero virus da debellare.

