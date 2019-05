Il duello della discordia: Van Niekerk-Markwala vale l'oro dei 200

LONDRA. Duello doveva essere, e alla fine duello sarà. È forse stavolta il mal di pancia verrà a qualcun altro. Wayde Van Niekerk e Isaac Makwala si giocheranno l'oro dei 200 (altri pretendenti permettendo, ovvio). Alla fine di due giorni di febbri, dolori di stomaco, polemiche per la mancata partecipazione del velocista del Botswana alla finale dei 400, il responso è tornato alla pista, com'è giusto che sia. Entrambi qualificati, quindi, i due grandi favoriti, alla finale: il sudafricano già bicampione sul giro di pista ha in realtà sofferto parecchio, sotto il diluvio, nella terza batteria di semifinale, chiudendo al terzo posto in 20.28 alle spalle di Guliyev (20.17) e lo statunitense Webb (20.22). Lo sprinter del Botswana dopo un rocambolesco recupero della batteria saltata per il noto e discusso malore, si è qualificato arrivando in 20.13 (a precederlo, in 20.12, l'americano Young), nella medesima semifinale che ha visto il nostro Filippo Tortu chiudere al sesto posto, in un 20.62 lievemente peggiore rispetto al primo turno (20.59, ma quel giorno senza pioggia), e con una eliminazione che rappresenta comunque una preziosa esperienza per il futuro.

Vola Makwala - La gastroenterite lo ha trasformato, suo malgrado, nel vero personaggio di questi mondiali, in attesa che la luce di Usain Bolt torni a splendere in pista, per l'ultima volta, nella staffetta 4x100. Dopo la convulsa esclusione dalla finale dei 400 metri, la notte aveva portato consiglio e...appetito, per il 31enne velocista del Botswana (detentore con 19”77 della miglior prestazione stagionale sui 200 e unico ad essere sceso, nello stesso giorno durante il meeting di Madrid, sotto i 20” sui 200 e i 44” sui 400): al mattino, infatti, aveva postato su Facebook una foto che lo ritraeva alle prese col buffet dell'albergo (e dai...) per un abbondante colazione con tanto di salsicciotti!! Segno inequivocabile che cervello e intestino avevano ripreso a marciare nella stessa direzione.

Più forte della pioggia, più veloce del vento - Della nuova situazione prendeva così atto anche la IAAF che, scaduta la famigerata quarantena, riammetteva l'atleta ai 200, permettendogli di recuperare la mancata batteria di due giorni fa (quando Makwala avrebbe dovuto correre nello stesso raggruppamento, ancora una volta, di Filippo Tortu). Le buone notizie, per il nativo di Tutume, finivano qui: sullo stadio olimpico, infatti si abbatteva un violento diluvio di pioggia gelata. In questo clima tardo autunnale, Makwala scendeva da solo in pista in corsia 7, ottenendo con 20”20 il tempo necessario per qualificarsi alla semifinale (sufficiente era fare un crono inferiore ai 20”53).

Polemico show - Il meglio veniva però subito dopo il traguardo, quando lo sprinter, ancora zuppo di pioggia mentre il diluvio non accennava a placarsi, si sdraiava sulla pista facendo cinque polemiche flessioni sulle braccia, per poi rivolgere al pubblico un fiero saluto militare. Come a voler far capire a tutti che la missione era compiuta, e la salute (mai fosse stata persa...), ora finalmente ritrovata. Insomma, le tante calorie ingurgitate al mattino erano tornate utili proprio al momento più opportuno...

Filippo fiducioso - “Sono contento di questa esperienza e della mia prova - ha commentato a caldo il 19enne Tortu -; ho corso il miglior 200 della mia vita, e mi sono lasciato dietro anche velocisti quotati a livello internazionale. I mostri che vedevo in TV, visti da vicino, mi fanno ora molto meno paura. Sono contento, e riparto da qui con ottimismo e fiducia”.

