Londra, con Mondo la pista dell’oro parla italiano

LONDRA. Per loro la gomma è come l’erba per Wimbledon. Perché va curata, lavorata, accarezzata, per permettere agli atleti di rendere al massimo. Loro, del resto, a questo lavoro ci sono abituati, perché forniscono le piste di atletica ai Giochi Olimpici da Montreal '76, e ai mondiali a partire dall'edizione di Roma'87. Stiamo parlando degli uomini della Mondo, l'azienda piemontese (di Alba) che anche a Londra hanno fornito la pista dove Bolt, Bowie, Van Niekerk stanno regalando spettacolo ed emozioni.

Mito sfatato

«Abbiamo fatto la nona corsia più corta? Anche volendo non avremmo potuto, perché le misure vengono verificate da un ente di controllo indipendente»: Andrea Vallauri, Export Director dei Mondo, sorride divertito alla balzana ipotesi circolata in questi giorni a fronte di alcuni risultati arrivati da quella corsia. Fuori piove, «un altro buon test per la nostra pista», spiega il manager di fronte a un caffè fumante. «I margini di tolleranza sulla lunghezza della pista sono di 2 cm, e lo stesso per l'inclinazione, proprio per far defluire l'acqua», chiarisce. La pista iridata è stata installata nel maggio2016 da una squadra di posatori specializzati dell'azienda, e appartiene alla serie Mondo Track World Series, con uno spessore di 13 millimetri e mezzo, per un totale di 21.500 mq tra stadio e campo di allenamento.

Obiettivi

«Abbiamo cercato di soddisfare tre committenti diversi: gli atleti, che ci chiedono stabilità, elasticità dinamica e grip; il comitato organizzatore che voleva una pista il più veloce possibile, e il proprietario, cioè il West Ham (in realtà gli Hammers hanno un accordo per l'uso dell'impianto come concessionario per i prossimi 98 anni, ndr), che ci ha chiesto una pista molto resistente - evidenzia Vallauri - perché quando lo stadio ospita le partite di calcio le tribune vengono spostate più vicine al campo, praticamente proprio sopra alla pista». E grande lavoro di ricerca e interazione è fatto con le aziende produttrici delle scarpette chiodate degli atleti, che studiano il miglior rapporto tra la superficie gommosa, i chiodi, la scarpa stessa (considerando poi che le scarpe vengono utilizzate una sola volta in gara dagli sprinter, cioè un paio ha una vita agonistica di meno di 10 secondi).

Paralimpici

Stessa attenzione per la realtà paralimpica: «Abbiamo lavorato con i centri di Stock Mandeville, qui in Inghilterra, San Paolo del Brasile, il Brilla Running Stadium di Tokyo, nell'area del villaggio olimpico di Tokyo2020 - sottolinea ancora il manager di Mondo - perché la resistenza delle piste perbene si adatta alle specifiche tecniche delle protesi dei velocisti, e la resistenza e la scorrevolezza sono caratteristiche funzionali alle carrozzine utilizzate in molte specialità».

Mercato

Con un fatturato di circa 250 milioni di euro, 500 dipendenti e diverse sedi all'estero, l'azienda piemontese deve confrontarsi con un mercato di settore particolarmente agguerrito, che Vallauri descrive così: «Cinesi, turchi e giapponesi si stanno facendo avanti, ma noi continuiamo per la nostra strada, implementando ricerca e sviluppo ad ampio raggio, grazie alle collaborazioni col Politecnico di Milano, le Università di Colonia e Valencia, Harvard e il Mit di Boston».

Futuro

Sarà proprio all'insegna delle nanotecnologie, per modificare la struttura stessa delle materie prime, e degli atleti, con la costituzione di un team ad hoc per avere un confronto ancor più stringenti su materiali, sensazioni, interazione tra pista e campioni.

Emozioni

Ricerca, tecnologia, materiali, ma al centro di tutto rimane, appunto, il campione, l'uomo: «L'emozione più intensa vissuta sulle nostre piste? Infinite - ricorda Vallauri - ma gli sprint di Bolt a Pechino'08 e quello tra Johnson e Lewis a Roma'87 rimangono indelebili». In attesa del prossimo asso capace di lasciare il proprio segno nella storia. E nella gomma.



