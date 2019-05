Atac, Radicali: raccolte 33mila firme, in vista referendum sul monopolio

La parola ai romani sulla crisi dell'Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti ad un passo dal fallimento. Nei giorni più neri dell'azienda, stretta tra ricambio dei vertici e ipotesi di concordato preventivo, arriva la notizia più temuta dagli 11mila dipendenti: l'«obiettivo centrato» della campagna di raccolta firme “Mobilitiamo Roma”, promossa dai Radicali Italiani per chiedere ai cittadini un sì o un no per la messa a gara del trasporto pubblico della Capitale, rompendo il monopolio della municipalizzata.

Magi (Radicali): «Grande occasione per la Capitale e per il Paese»

Con oltre 33mila firme raccolte, ampiamente al di sopra della soglia minima delle 29mila sottoscrizioni, la richiesta di referendum consultivo dei Radicali (da indire nella primavera del 2018, forse in tandem con le Politiche o le Regionali) si aggiunge alla lunga lista dei problemi della giunta Raggi. Si va dall'impasse delle procedure per il nuovo stadio al rischio, scampato, di dover razionare l'acqua ai cittadini, senza dimenticare il continuo turn over di assessori e un “piano buche” mai davvero decollato. Motore della campagna referendaria è stato il segretario di Radicali Italiani, Riccardo Magi, che alla vigilia della consegna delle firme, domani in Campidoglio, parla di «grande successo radicale e popolare», e di «grande occasione per la Capitale e per il Paese».

Test politico locale e nazionale

Con il referendum, spiega Magi, «i cittadini romani possono contribuire ad archiviare un modello di gestione fallimentare, che con i suoi blocchi di potere corporativi ha portato al collasso il servizio di trasporto a Roma. Ma rompere il monopolio disastroso di Atac sarebbe un passo decisivo per l'intero Paese, visto che è proprio nel settore dei servizi pubblici locali che la mancanza di gare e di concorrenza danneggia maggiormente i cittadini». Nei prossimi mesi, conclude il leader radicale «tutte le forze politiche dovranno prendere una posizione chiara» sul quesito e sulle sorti della disastrata Atac. Il voto, quindi, come «occasione per testare le reali intenzioni e capacità di cambiament della politica, romana e non solo».

