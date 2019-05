Migranti, Cei: si rispetti legge, mai pretesti a scafisti

«Ribadisco, di fronte alla 'piaga aberrante' della tratta di esseri umani», «il più netto rifiuto a ogni 'forma di schiavitù moderna'. Ma rivendico con altrettanto vigore la necessità di un'etica della responsabilità e del rispetto della legge». Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente Cei, parlando di migranti durante il pontificale di San Lorenzo nella cattedrale di Perugia. «Proprio per difendere l'interesse del più debole - ha aggiunto Bassetti - non possiamo correre il rischio - neanche per una pura idealità che si trasforma drammaticamente in ingenuità - di fornire il pretesto, anche se falso, di collaborare con i trafficanti di carne umana».

«Mai pretesti a scafisti»

Presiedendo nella Cattedrale di Perugia il pontificale di San Lorenzo, il presidente della conferenza episcopale ha citato come «motivo di angoscia per me pastore della Chiesa, ma anche cittadino consapevole della necessità della ricerca del bene comune per il suo Paese», la situazione che riguarda «i migranti e i rifugiati». «Alcuni dei quali - ha ricordato nell'omelia - sono ospitati nelle strutture ricettive della nostra diocesi». «Alcuni mesi fa, presentando qui a Perugia una mostra dal titolo 'I Migranti. La sfida dell'incontro' - ha proseguito - ho detto che questa sfida 'va affrontata con una profonda consapevolezza, grande coraggio e immensa carità'. Consapevolezza, coraggio e carità che però 'non bisogna mai disgiungere dalla dimensione della responsabilità. Responsabilità verso chi soffre e chi fugge; responsabilità verso chi accoglie e porge la mano».

«Dobbiamo promuovere, come ci insegna il Papa quotidianamente - ha proseguito il cardinale - la cultura dell'accoglienza e dell'incontro che si contrappone a quella dell'indifferenza e dello scarto. Ma dobbiamo farlo con grande senso di responsabilità verso tutti».

«Angoscia per effetti del lavoro precario su famiglie»

Durante la messa il card. Bassetti ha anche espresso «profonda preoccupazione per la situazione di precarietà lavorativa nella quale si sono venuti a trovare, in queste settimane, molti operai di alcune grandi aziende perugine e umbre». «Una preoccupazione - ha spiegato - che si trasforma immediatamente in angoscia quando penso che accanto ad ogni lavoratore precario si cela l'esistenza di una famiglia».

«Il rapporto tra famiglia e lavoro è la questione in gran parte insoluta della nostra società - ha continuato il porporato - e occorre fare di tutto perché non manchi mai il lavoro e il pane sulle mense di tante famiglie. Perché una persona senza lavoro perde la dignità; mentre una famiglia senza un lavoro perde, a poco la poco, la speranza».

