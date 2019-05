Pensioni, anticipo volontario con effetto retroattivo

E' pressoché pronto il decreto sull'Anticipo pensionistico (Ape) volontario, con 63 anni e 20 di contributi, pagando una rata sul prestito. Il testo avrà il concerto dei ministeri nel consiglio dei ministri previsto per fine agosto. Il testo è stato modificato raccogliendo diverse osservazioni del Consiglio di Stato. Tra i suggerimenti c'è il riconoscimento della retroattività della misura, a partire dal 1 maggio per chi ne abbia i requisiti e lo domandi. Su questo il governo è al lavoro

per inserire la clausola, ultimo nodo da sciogliere prima di chiudere il provvedimento, che dovrebbe essere firmato a giorni, per diventare operativo a settembre. Tra i temi caldi quello dei i tassi che saranno applicati per gli anticipi bancari.

Le osservazioni dei magisrati amministrativi

I magistrati amministrativi nel parere positivo allo schema di decreto, avevano posto come osservazione (un'indicazione non vincolante, più soft rispetto

alla condizione) di prevedere, «a domanda dell'interessato, l'efficacia retroattiva della norma, in modo da sterilizzare il ritardo nell'emanazione del regolamento e far beneficiare degli effetti della misura fin dalla data del primo maggio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell'anticipazione pensionistica». Ciò, è la riflessione del Consiglio di Stato, «potrebbe avvenire in favore di quei soggetti che versino in situazioni particolarmente disagevoli, anche a causa della perdita dell'attività lavorativa, e che tuttavia non si trovino nelle condizioni di potere beneficiare, in vista della maggiore flessibilità in uscita, degli strumenti dell'Ape sociale o di quella per i

lavoratori precoci».

Canali di assistenza al pubblico e strumenti di mediazione e conciliazione

Il Governo avrebbe accolto molte delle osservazioni, dalla previsioni di canali di assistenza al pubblico alla determinazioni di criteri che rendano chiari contratti. E' stata recepita anche la richiesta dell'introduzione di strumenti di

mediazione e di conciliazione. Guardando ai capisaldi dell'Ape volontaria, chi ne ha i requisiti può ottenere un prestito corrisposto in quote mensili per dodici mensilità e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di

venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, assistita, in ultima istanza, dalla garanzia dello Stato.

Pensioni: con scatto asticella più alta anche per anticipata

Più in generale, dal 2019, se nulla cambierà, anche la pensione anticipata slitterà di 5 mesi, per effetto dell'adeguamento automatico all'aspettativa di vita. Il requisito passerebbe per gli uomini da 42 anni e 10 mesi a 43 anni 3 mesi, mentre per le donne si porterebbe da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

Dati che emergono dalle tabelle contenute nel rapporto della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze del sistema pensionistico. In termini di spesa previdenziale l'impatto più forte arriva proprio da quella che una volta era chiamata anzianità, mentre pesa meno, 'in soldoni', il rialzo dell'età relativo all'uscita per vecchiaia (come noto aumenterebbe a 67 anni da 66 anni e 7

mesi). Fin qui la situazione a bocce ferme, aspettando che l'Istat renda disponibile il dato definitivo sull'aspettativa di vita tra il 2014 e il 2016. Dato che dovrebbe arrivare a fine ottobre.

Pensioni: Damiano, almeno fermare l'età per l'Ape a 63 anni

«Sia l'Ape social che quella volontaria scadono a fine 2018, subito dopo, a partire dal 2019, scatterebbe l'aumento di cinque mesi per l'età di uscita» fa notare il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd). «In ogni caso - aggiunge - se, come auspico, l'Ape dovesse essere confermata oltre la fase di sperimentazione, la conseguenza sarebbe uno slittamento di cinque mesi» dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato: «da 63 anni a 63 anni e 5 mesi». Per Damiano «tutto questo è altamente contradditorio: tutta la materia andrebbe ridefinita, agendo sull'età pensionabile, con un rallentamento

dell'adeguamento all'aspettativa di vita, o dal lato dell'Ape, mantenendo fermi i 63 anni).

© Riproduzione riservata