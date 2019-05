Lavori pubblici, le carte del Comune di Reggio Calabria nelle mani dei Carabinieri

Di buon'ora martedì 8 agosto i Carabinieri si sono presentati nel Comune di Reggio Calabria per acquisire numerose documentazioni, atti e e-mail certificate in ingresso ed uscita. Non era la prima volta e non sarà l'ultima. Da tempo la magistratura reggina sta lavorando a fondo sulle carte dell'amministrazione – in particolar modo su quelle relative agli appalti pubblici – guidata dal 29 ottobre 2014 da Giuseppe Falcomatà, quanto su quelle pregresse relative alla indimenticabile stagione del “modello Reggio” di scopellitiana memoria.



I rumors investigativi parlano di una stretta sulle indagini anche se, in vero, il blitz dei Carabinieri della scorsa settimana non è direttamente collegato alle nuove e recentissime denunce dell'ex assessore ai Lavori pubblici Angela Marcianò. E' piuttosto legato alla coda dell'indagine Mammasantissima che nel luglio dello scorso anno squassò la città in riva allo Stretto con decine di arresti e indagati, tra i quali il potentissimo ex dirigente del settore Lavori pubblici del Comune Marcello Cammera, che stava alla Marcianò come un cane può stare ad un gatto.



Il blitz dei Carabinieri

Due giorni dopo il blitz dei Carabinieri, il 10 agosto, il Comune di Reggio Calabria ha chiarito, con un comunicato stampa, che «la richiesta di documentazione effettuata dal personale dei Carabinieri non ha riguardato l'attività della segreteria del sindaco. Le attività si sono svolte presso gli uffici del segretario generale che svolge le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, come previsto dall'articolo 97 del Testo unico degli enti locali».



La conferma involontaria del Comune

Peccato che questa notizia, forbitamente presentata ai media, contenga la certezza che tutto quanto ruota intorno alla giunta (l'attuale e le precedenti) è stato ed è oggetto di attenzione, mirata e non a strascico, di investigatori e inquirenti. E che dunque le nuove carte e, soprattutto, le mail certificate in entrata ed in uscita rintracciabili negli uffici del segretario generale, sono proprio quelle di cui sono andati a caccia i Carabinieri che non avevano certamente bisogno di una bussola per orientarsi a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio.



Ai Carabinieri sarà bastato, per indirizzarsi negli uffici giusti, stampare e leggere il verbale della deliberazione n.81 del 20 aprile 2017, affisso l'indomani e fino al 15 luglio 2017 sull'albo pretorio. Con quella delibera, approvata all'unanimità, la Giunta comunale si diede una nuova struttura organizzativa. L'assessore Marcianò, accusata da Falcomatà di assentarsi spesso, quel giorno però, con una gravidanza al quinto mese, era presente.



Ebbene, in capo alla unità organizzativa “Segreteria generale/Organi di governo” – cioè laddove i Carabinieri hanno gentilmente bussato – batte il cuore del Comune. Nell'ordine, ecco le “posizioni organizzative” e di “alta professionalità” che dipendono da quella unità: staff del sindaco, decreto Reggio (oltre al servizio “Patto per il Sud”, che tradotto in soldoni fanno complessivamente 407,3 milioni per i prossimi anni), governance societaria, trasparenza e anticorruzione e sistema dei controlli interni, oltre ovviamente alla stessa segreteria generale. Solo a voler prendere in considerazione per la massima precisione quest'ultima alta professionalità, da essa dipendono i servizi “consiglio, giunta, determine e commissioni” e l'ufficio contratti. Insomma non se ne esce: la polizia giudiziaria sapeva benissimo dove andare a bussare, senza scomodare la segretaria del sindaco.



Il precipitare degli eventi

Di certo gli eventi stanno precipitando. Il 25 luglio segna uno spartiacque. Quel giorno ci fu l'addio (in vero fu licenziata a mezzo stampa poche ore prima) dell'ex assessore ai Lavori pubblici Marcianò. Un sasso lanciato nello stagno delle indagini della Procura: per mesi e fino a poche ore prima, infatti, Marcianò aveva collaborato strettamente non solo con la prefettura e la Procura ma, dato ancor più significativo, con la polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla stessa Procura. La durissima lettera di addio, dunque, non potrà che diventare l'ennesima coda (non per importanza ma per scarto temporale) alle attività investigative. Una lettera alla quale il sindaco Falcomatà aveva risposto con una puntualità anch'essa ora ai raggi x.



Il 25 luglio, però, si era dimesso anche il braccio destro di Marcianò, il dirigente ai Lavori pubblici Marcello Romano, che ha comunicato al sindaco la volontà di recedere anticipatamente dall'incarico affidatogli due anni prima. Puntuale anche in questo caso la risposta di Falcomatà: «Il settore lavori pubblici rappresenta il cuore della macchina amministrativa, ma inevitabilmente porta con sé un enorme carico di lavoro, sono infatti tanti i pesi che questa amministrazione ha ereditato e tanti altri sono ancora da affrontare lavorando quotidianamente per raggiungere il bene della città».



Sembra pensarla così anche la magistratura.



