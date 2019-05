Terremoto: sindaco Amatrice, su tasse promesse non mantenute

«Sull'esenzione da tasse e contributi ci hanno preso in giro. Ho studiato il bando pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico: non c' è quello che era

stato stabilito. Ci avevano promesso l' esenzione dai contributi e dalle tasse per le imprese per due anni. E invece c'è solo un credito d'imposta. E questo non va bene». A dirlo è il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, in un'intervista al Messaggero. «Io avevo detto che la zona urbana franca doveva essere appannaggio soltanto dei 55 comuni che hanno una zona rossa, che era un criterio. Invece l'hanno allargata a tutti, perché poi la civiltà dei clientes parte dall'Antica Roma. Le promesse erano altre», afferma Pirozzi. «Il Mise ha pubblicato il bando sotto Ferragosto. Io ho telefonato dicendo: non mi prendete in giro, vi faccio la guerra. Mi auguro che si siano sbagliati, è uno scippo».



«O mettono a posto o io faccio la contea: faccio un regolamento grazie ai soldi delle donazioni degli italiani - spiega il sindaco - e sarò io a rimborsare i contributi e le tasse per le attività del mio territorio. Se vanno via tutti

puoi resistere un anno, ma se poi al secondo anno devi arrenderti, a questo punto le casette non servono più».



Sulla possibilità di candidarsi alla presidenza della Regione per il centrodestra, «se lo dicessi oggi, sarei un cretino», commenta Pirozzi. «Non sono un uomo di apparato, anche se la mia è una storia di centrodestra. Potrò prendere in considerazione una candidatura alla presidenza della Regione solo se me lo

chiede la gente».

