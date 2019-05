Le imprese: semplificazioni e via le macerie

Sgomberare 5,5 milioni tonnellate di macerie che bloccano gli 87 comuni marchigiani del cratere come condizione unica per avviare la ricostruzione sociale ed economica dei territori colpiti dal sisma 2016. «Si tratta di un’area dove si concentrano le maggiori criticità delle Marche – spiega Simone Mariani, presidente di Confindustria Centro Adriatico -, acuite, come se non bastasse, dagli ultimi effetti devastanti del terremoto». C’è un’economia industriale che cresce dello zero virgola, «mentre le scosse hanno fatto terra bruciata intorno a migliaia di piccole aziende, soprattutto del commercio, del piccolo artigianato e dell’agricoltura, che chiedono di tornare a operare velocemente», racconta il presidente della camera di commercio ascolana, Gino Sabatini. Preoccupa il tasso di disoccupazione, che solo nel Piceno si è attestato al 14,8% rispetto alla media regionale del 10,6%, mentre quello dei giovani è arrivato al 42,6% contro il 31% della media regionale.

La zona franca, che fino al 31 gennaio consentirà alle nuove imprese di ottenere l’esenzione fiscale per il primo biennio di attività, contribuisce a rendere più attrattivo il territorio, ma per le aziende locali, le priorità sono altre: semplificazione e, soprattutto, rimozione delle macerie. Anche perché, fa notare Mariani, «c’è una batteria significativa di interventi finanziari e fiscali già operativi o che verranno attivati nei prossimi mesi». Fino a oggi, solo la Regione Marche ha dato il via libera a quattro piani delle opere pubbliche (sono oltre 2.000 quelle danneggiate per la cui ricostruzione è necessario un importo di 1,7 miliardi, ndr.) per un totale di 332 milioni di euro: «Investimenti senza precedenti nella storia dei terremoti – dice il presidente Luca Ceriscioli -, soprattutto a dieci mesi dal sisma». I primi due stralci sono stati appena approvati dalla cabina di regia nazionale: il primo prevede 100 interventi (80 nell’area del cratere, 20 all’esterno), con un investimento complessivo di 127,9 milioni; il secondo, finanziato con 27 milioni, per realizzare 312 alloggi, di cui 96 posti letto per gli studenti dell’Università di Camerino. La Regione, inoltre, ha redatto due piani ad hoc per le scuole da circa 187 milioni.

Ma si costruisce se vanno via le macerie. Secondo una stima della Regione Marche, tra gli 87 comuni marchigiani del cratere, ci sono 1,1 milioni di tonnellate di macerie relative alle sole opere pubbliche (il 60% nel maceratese), più altre 5 milioni di tonnellate degli edifici privati; finora, però, ne erano state rimosse circa il 10% grazie a un’azione che da qualche settimana si svolge con turni senza interruzione nell’arco della giornata.

Per le demolizioni e la rimozione delle macerie è al lavoro il genio civile: un centinaio di militari, il cui numero aumenterà nei prossimi giorni per diventare una task force capace di accelerare le operazioni, che – secondo una stima di Confindustria e Confartigianato Macerata – si completerà «non prima della fine del 2018». Quello che non piace alle due associazioni, alle quali si è unita la Fondazione Symbola, è il modello «fortemente centralizzato» su due unici siti, distanti fino a 70 chilometri dai comuni interessati. Da qui la proposta di un sistema pubblico-privato, che vada oltre l’intervento dell’esercito («verso il quale c’è massima gratitudine»), evitando quello che il direttore di Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, definisce «schiaffo al sistema economico locale». «Vanno utilizzate le imprese locali specializzate», spiega Carlo Resparambia, presidente di Ance Macerata, che invoca anche «la riattivazione delle cave dismesse su tutto il territorio». Una soluzione che dovrà comunque rispettare le disposizioni e le procedure che oggi valgono per il sito temporaneo già individuato, «gestendo la filiera delle macerie direttamente sul luogo e con l’obiettivo del suo riutilizzo, una volta frantumate e trattate, nelle fasi della ricostruzione post-sisma».

