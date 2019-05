Terremoto, Gentiloni ai sindaci: su zone franche impianto solido

«Sulle zone franche abbiamo un impianto legislativo solido e l'impegno economico e finanziario più rilevante che ci sia mai stato nella ricostruzione di questi decenni in Italia. Non è stato fatto nulla di diverso da quello che è contenuto nella legge". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ad Arquata del Tronto (Ascoli Picento) intervenendo sulla polemica aperta ieri dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, sull'area no tax e sulle «promesse non mantenute» dal governo. Gentiloni è arrivato oggi nella cittadina marchigiana colpita dal sisma per l'inaugurazione del secondo villaggio di 16 casette (le cosiddette Sae, Soluzioni abitative d'emergenza) costruito nella frazione di Piedilama. Si tratta della seconda area, dopo quella di Pescara del Tronto, dove tornano a vivere le famiglie grazie alle Sae. Insieme al premier anche il commisssario per la Ricostruzione, Vasco Errani.

Gentiloni a Pirozzi: «Disponibili a parlare se si può fare di più»

Se sulla questione dell'area no tax «ci sono obiezioni, siamo sempre aperti per valutare le osservazioni - ha aggiunto Gentiloni - e se si può fare di più siamo sempre disponibili a parlarne, con Pirozzi, che merita il nostro consenso e supporto, e con tutti i sindaci». «Non posso escludere che non ci siano difficoltà, perchè sarei un pazzo» ha continuato il premier, spiegando che «siamo di fronte ad un compito enorme, ma abbiamo un buono impianto, risorse economiche necessarie e l'impegno di tutti. Penso che ce la possiamo fare». «Nella legge - ha ribadito infine Gentiloni - è tutto chiaro, ma se ci sono cose da aggiustare le aggiustiamo».

Il premier Gentiloni ad Arquata del Tronto con il commissario per la ricostruzione Vasco Errani (Ansa)

Il premier: «Rimozione macerie segnale indispensabile»

Durante la visita Gentiloni ha spiegato che «la rimozione delle macerie è uno degli argomenti importanti del percorso di ricostruzione, è un segnale indispensabile per guardare al futuro». E lo ha detto rassicurando il sindaco di Arquata Petrucci che, alla vigilia della visita del premier, aveva denunciato i ritardi nella rimozione delle macerie che, a «un anno dalla scossa - ha detto il sindaco - ancora ci impediscono di mettere piede nel centro storico». «L'obiettivo di queste visite - ha continuato Gentiloni- è da una parte dare atto al lavoro che si sta facendo da una decina di giorni da parte del genio dell'Esercito per la rimozione della macerie, dall'altro è un'occasione per esprimere solidarietà ai sindaci e alle autorità locali, anche per rendersi conto dei problemi ed esercitare la pressione che è necessaria esercitare».

«Ricostruzione, spingere più possibile»

«Dobbiamo lavorare - ha ribadito Gentiloni - perchè le strozzature, le difficoltà che si possono manifestare siano affrontate. L'impegno del Governo è cercare di spingere il più possibile. Penso che abbiamo un buono impianto di ricostruzione, sul piano legislativo e finanziario e che la Protezione civile ha fatto uno straordinario lavoro. Per questo ringrazio Fabrizio Curcio. C'è sempre da spingere - ha concluso - per fare più velocemente e meglio».

© Riproduzione riservata