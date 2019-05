A settembre nuovo rating S&P’s per Roma

Il Comune di Roma avrà quanto prima, in settembre e comunque entro autunno, un nuovo rating pubblico da parte di Standard & Poor’s, che già in passato ha valutato l’affidabilità creditizia della capitale. L’assessore al bilancio Andrea Mazzillo ha spiegato al Sole24Ore che la richiesta di rating «è stata fatta nei mesi scorsi innanzitutto come supporto alla convenzione di tesoreria e dunque per fornire nella massima trasparenza un’informazione ulteriore alle banche che svolgono il ruolo di tesoriere con la capitale». Il nuovo rating, per contro, non è collegato ad alcuna emissione di bond in quanto il Campidoglio non ha in cantiere alcun progetto di raccolta tramite lo strumento obbligazionario, che oramai è “vietato” per legge agli enti locali.

In quanto alla convenzione di tesoreria, al momento il Comune di Roma utilizza un plafond messo a disposizione da tre banche (Bnp-Paribas, Unicredit e Mps) per anticipazioni di tesoreria per un importo consistente, in quanto possono superare gli 1,3 miliardi. Pur in presenza di una controparte pubblica, le banche devono soddisfare requisiti prudenziali sempre più stringenti e il rating esterno sulla capitale sarà benvenuto.

S&P’s ha sospeso il rating sul Comune di Roma il 28 febbraio 2013, «per mancanza di informazioni adeguate»: per l’occasione, l’agenzia confermò la «BBB+» dopo un 2012 migliore delle aspettative. Il Comune di Roma al momento ha un debito pari a 1,2 miliardi «rispetto a un tetto massimo di indebitamento altissimo fino a quota 12 miliardi», ha sottolineato Mazzillo: nella posizione debitoria del Campidoglio rientra inoltre la gestione del pregresso, affidata al commissario Scozzese, ma l’assessore al bilancio precisa che «non ci sono criticità sui conti della capitale» e ricorda che «i vincoli sulla spesa sono molto stringenti per via di un tetto di 4,021 miliardi, all’interno del quale rientrano anche spese il cui ammontare non è determinabile dall’amministrazione capitolina in quanto finanziate con fondi nazionali, come nel caso dell’accoglienza ai migranti». Questo tetto tiene a freno gli investimenti che invece sono essenziali per migliorare i servizi. «Dopo aver acceso nuovi mutui per 43 milioni con la Cdp per l’adeguamento antincendio nelle scuole, stiamo valutando anche modalità di finanziamento innovative, come gli strumenti previsti dalla Bei, al fine di ampliare gli interventi di efficientamento energetico», ha fatto sapere Mazzillo.

In vista del nuovo rating, S&P’s valuterà dunque i fattori “esterni” che possono incidere sul debito della capitale, a partire dalla gestione commissariale del pregresso (che a volte lamenta ritardi con i pagamenti, coinvolgendo il Comune). Il rating dovrà tener conto anche delle partecipate, tra le quali le mine di Atac e Ama ma anche Acea che stacca un dividendo di almeno 70 milioni al Campidoglio. «Atac e Ama sono società partecipate rilevanti e per questo entreranno nel bilancio consolidato della capitale, da approvare entro il 30 settembre, in base ai principi contabili armonizzati» ha messo in chiaro Mazzillo, aggiungendo che «nel rendiconto 2016 il potenziale rischio proveniente da queste due partecipate al cento per cento risulta già dimezzato dalla nostra giunta, perché siamo scesi da 900 milioni a circa 450 milioni di ipotetico impatto, e stiamo continuando con l’attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie. Non solo, sia in fase di rendiconto 2016 che nelle variazioni al bilancio sono stati prudentemente effettuati nuovi accantonamenti ed incrementati quelli esistenti in modo da garantire copertura alle passività potenziali, in particolar modo a quelle afferenti ad Atac ed Ama».

