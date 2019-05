Migranti, Gentiloni a Ue: serve maggior sforzo. Bruxelles: impegnati su Italia

«L'Italia non sta risparmiando energie per rispondere, con una mobilitazione nazionale, alle sfide» dei flussi migratori. Lo scrive il premier Paolo Gentiloni in una lettera di risposta a quella del presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ricevuta il 25 luglio scorso. Nella missiva Gentiloni sottolinea anche il suo apprezzamento per «la determinazione della Commissione ad essere a fianco dell'Italia e a mantenere un dialogo costante con le autorità italiane » e chiede che gli stati Ue finanzino «in modo significativo, già prima del consiglio europeo d'ottobre, il fondo fiduciario Ue per l'Africa, anche per sostenere l'attività di Unhcr e Oim in Libia». Pronta la risposta della Commissione Ue, che tramite il commissario Dimitris Avramopoulos fa sapere che Bruxelles «è fortemente impegnata a sostenere l'Italia» e per questo conta su «sostegno degli altri Paesi».

«Non risparmiamo energie, serve sforzo Ue»

«L'azione del nostro Paese - scrive Gentiloni - coniuga determinazione nel salvare vite e accogliere rifugiati, fermezza nel contrasto all'attività dei trafficanti, e sostegno alle autorità libiche nel quadro dell'impegno della Comunità internazionale per la stabilizzazione della Libia». E sottolinea che «è necessario, come voi stessi sottolineate un maggior sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l'intera Unione europea».

Paesi Ue finanzino progetti Libia

Parlando della necessità che i membri dell'Unione finanzino i progetti in Libia, Gentiloni auspica in particolare che venga «approvato il finanziamento anche delle prossime fasi del progetto (per un totale di 270 milioni di euro fino al 2026)» proposto dal ministero dell'Interno italiano per il rafforzamento delle capacità libiche di gestione delle frontiere marittime e terrestri, così come «i progetti per rafforzare la frontiera meridionale della Libia e per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali libiche e dei Paesi di transito confinanti con la Libia».

Nella lettera, il premier definisce d'altra parte, un «risultato di rilievo», la «recente approvazione - con l'assegnazione di 46 milioni da parte del Comitato operativo del Fondo fiduciario Ue per l'Africa - del progetto proposto dal Ministero dell'Interno italiano per il rafforzamento delle capacità libiche di gestione delle frontiere marittime e terrestri».

«Riforma di Dublino sia con distribuzione obbligatoria»

«Quanto ai negoziati sulla riforma del Sistema comune europeo di asilo e del regolamento di Dublino - scrive ancora il premier - apprezziamo la volontà della Commissione ad operare per raggiungere un compromesso basato sui principi di solidarietà e responsabilità. La convinzione del governo italiano è che ogni ipotesi di riforma non possa prescindere dal principio di redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo tra Stati membri come segno concreto, oltre che simbolico, di un vero spirito di solidarietà europea».

«Paesi Ue contribuiscano a piano di Bruxelles»

Nella lettera a Juncker Gentiloni sottolinea poi che «l'Italia condivide e sostiene le misure - volte a ridurre la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale e ad aumentare la solidarietà - che sono indicate nel Piano d'azione della Commissione e approvate dai ministri dell'Interno dei Paesi Ue nella riunione di Tallinn del 6 luglio».E «auspichiamo . aggiunge - che gli Stati membri assicurino il loro fattivo contributo all'applicazione di tali misure».

La Commissione: «Impegnati su Italia»

La conferma del sostegno degli altri Stati arriva dal commissario Avramopoulos, il quale - dando il benvenuto alla lettera con cui Gentiloni accetta le misure complementari proposte da Bruxelles - assicura che «la commissione continuerà a lavorare da vicino con le autorità italiane per attuare subito le misure complementari proposte» su ricollocamenti, rimpatri e procedure

di asilo. E sottolinea che «in questo lavoro, e nel mostrare solidarietà con l'Italia, contiamo sul sostegno di tutti gli Stati membri ».

(Al. Tr.)

© Riproduzione riservata