Sicilia, riprendono le trattative con Ap. Oggi vertice nel centrosinistra

Passato Ferragosto, in Sicilia riprendono le trattative, ma soprattutto il pressing su Ap e su Angelino Alfano, per arrivare a stringere un'intesa che consenta (l'obiettivo è chiudere entro la settimana) di annunciare il resto dei candidati che il 5 novembre si sfideranno per la conquista di palazzo d'Orleans.

Sia Forza Italia che il Pd, quest'ultimo in realtà più favorito, non rinunciano a giocare tutte le carte a disposizione per chiudere un accordo con i centristi e provare a sfidare i Cinque Stelle, che hanno già scelto il loro candidato (Giancarlo Cancelleri) e che, secondo gli ultimi sondaggi, sarebbero ancora in testa.

Dalla Lega nuovo stop ad Alfano

Se forzisti e Dem puntano sulle divisioni interne ad Ap, tra chi vede la propria collocazione naturale nel centrodestra e quanti invece credono che si debba guarda ad un'intesa con il Pd, a complicare la partita per gli azzurri ci pensano ancora una volta i due principali alleati, Fratelli d'Italia e Lega Nord.

L'ultimo avvertimento in ordine di tempo arriva da Matteo Salvini, che dal tradizionale appuntamento di Ferragosto a Ponte di Legno chiude ancora una volta all'ipotesi di un'alleanza, anche locale, con i centristi. Il segretario leghista fa sapere di averne parlato direttamente con Berlusconi, al quale avrebbe chiesto «mai più con i poltronari all'Alfano». Una distanza, quella con il duo Salvini-Meloni, che lo stesso ministro degli Esteri non sembra interessato a ridurre. Il leader di Ap d'altronde aveva comunicato ad Arcore l'indisponibilità a trattare con chi, come Salvini, non passa giorno senza insultarlo.

Le manovre nel centrodestra

Chi non si rassegna è Gianfranco Miccichè. Il coordinatore di Fi sull'isola anche ieri ha avuto contatti con esponenti centristi per tentare di superare l'impasse. L'idea è quella di convergere sul nome del professor Gaetano Armao (ex assessore della giunta Lombardo), in alternativa tornare su Nello Musumeci, già in corsa e sostenuto da Lega e Fdi ma soprattutto nome a cui guarda anche una parte di Forza Italia, in polemica con lo stesso Miccichè ritenuto responsabile di voler 'rompere' la coalizione. Sondaggi alla mano però dimostrerebbero che senza Ap il centrodestra non avrebbe chance contro i grillini.

Orlando convoca vertice con Mdp e Si

Diversa è invece la situazione in casa del Pd. Tra i Dem e i centristi, anche se le trattative sarebbero ad uno stadio avanzato, tra i nodi più complessi da sciogliere c'è quello del candidato (Ap è irremovibile sul fatto che debba essere un centrista) e la composizione stessa della coalizione. Gli occhi sono puntati sul vertice convocato per oggi da Leoluca Orlando con gli esponenti di Mdp e Sinistra Italiana. La riunione servirà per prendere una decisione ufficiale in merito alla possibilità di replicare il 'modello Palermo' anche per le regione.

