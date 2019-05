In Parlamento oltre 32mila interrogazioni, il Governo risponde una volta su tre

Tre esecutivi, interpellati in più di 32mila occasioni. Ma alle domande del Parlamento “controllore” è stata data risposta solo una volta su tre. Nel corso di questa legislatura deputati e senatori non hanno esitato a mettere nero su bianco le proprie domande sull’operato dei governi che si sono succeduti, con una valanga di atti di sindacato ispettivo tra interrogazioni (per avere informazioni su fatti specifici) e interpellanze (che sollecitano chiarimenti sui motivi dell’azione di Palazzo Chigi) , che restano il più delle volte in lista d’attesa. A meno che la replica non sia “immediata” per natura, come previsto dai regolamenti parlamentari.

«Tasso» di risposta al 31,5%, indietro il governo Gentiloni

Considerando i 32.118 atti ispettivi indirizzati ai tre governi dell’attuale legislatura, iniziata a marzo 2013, in base alle statistiche elaborate dal Parlamento, si scopre che complessivamente solo il 31,5% (10.130), uno su tre, ha ricevuto risposta. Anche se con oscillazioni minime,è l’esecutivo Renzi a vantare la percentuale di “svolgimento” più alta, seguito da Letta (29,7%) e da Gentiloni (27,2%).

IL “TASSO” DI RISPOSTA

Atti di sindacato ispettivo presentati dai parlamentari nella XVII legislatura e risposte del Governo

Il peso della replica scritta

I parlamentari possono chiedere la replica in Assemblea, in Commissione (solo per le interrogazioni), o scritta. Ma mentre tra gli strumenti a disposizione, question time (ossia le interrogazioni di senatori e deputati a risposta immediata da parte dei ministri competenti per materia) e interpellanze urgenti, vengono svolti immediatamente lasciando pochi margini dilatori, ad avere effetti sui ritardi sono soprattutto le “domande” a risposta scritta: in generale sono le più numerose (oltre 17mila) e pesano per quasi la metà sul totale. Con un tasso di svolgimento che scende all’8% per il Governo in carica, al 15% nel mandato di Letta e al 18% quando a Palazzo Chigi c’era il segretario del Pd.

Interno e Infrastrutture i ministeri più «bersagliati»

È il Viminale il ministero più “bersagliato” dalle richieste di deputati e senatori, in tutti e tre i governi, con oltre 4mila tra interpellanze e interrogazioni, seguito dalle Infrastrutture (più di 3. 300). E se per Letta e Renzi al terzo posto tra i destinatari degli atti di controllo c’è lo Sviluppo economico nel caso di Gentiloni si piazza il dicastero del Lavoro. Residuale invece il pacchetto di atti rivolti al ministero per il Parlamento. A registrare in media la migliore performance è il dicastero degli Affari esteri con il 54,8%

