Parte sottotono e in lutto la 72° edizione della Vuelta di Spagna

Funestata dagli attentati e dalla difficoltà, come era già successo in luglio al Tour de France, di dover metter sotto controllo una corsa che si dispiega per 3.324 chilometri seguita da milioni di appassionati, parte sabato da Nimes in Francia (cronometro di 13,7 km) la 72esima edizione della Vuelta di Spagna, il terzo dei grandi Giri dopo quello d' Italia e la Grande Boucle.

Un'edizione particolare che parte dalla più spagnole delle città francesi (Nimes) per concludersi il 10 settembre a Madrid.

Non sarà semplice, in questo clima di allarme e forte emozione, mettere in marcia una corsa che, solo tra giornalisti e fotografi e personale al seguito, conta più di tremila persone, oltre naturalmente a 22 squadre e 198 corridori. Bisogna andare avanti, ma non sarà facile anche perché il ciclismo, che vive in strada in stretto contatto col pubblico, risente ancor di più di ferite così dolorose.

Si parte con un favorito d'obbligo, ancora il britannico Chris Froome, che dopo aver centrato il poker all'ultimo Tour adesso tenta di vincere nella stessa stagione anche la corsa spagnola. Un'impresa riuscita solo, è bene dirlo, a due grandissimi del ciclismo (Anquetil e Hinault) prima però che la Vuelta fosse spostata (1995) da aprile ad agosto. Sarebbe un bel colpo, per Froome, che pur avendo vinto 4 Tour non è che mandi in visibilio le folle del ciclismo.

Il britannico è' un’ottima “macchina” da grandi Giri, che arriva perfettamente preparata agli appuntamenti decisivi. Una macchina supportata da Sky, lo squadrone degli squadroni. Tutto molto tecnologico, tutto molto professionale, tutto molto studiato. Come in una partita a scacchi. Peccato che il ciclismo, quello che fa vibrare la Passione, sia un'altra cosa. Però finche Froome vince, vuol dire che ha ragione lui. A dispetto delle invidie e delle chiacchiere

Però… Però in questa Vuelta, qualcosa di non “programmato” può succedere. Per esempio che i nostri due big, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, pur correndo per due formazioni diverse, riescano a incrinare lo strapotere di Sky. Magari salendo sul podio o puntando addirittura alla maglia rossa che sia Nibali (nel 2010) sia Aru (2015) hanno già felicemente indossato a Madrid. Per entrambi vincere la Vuelta è stato importante, un trampolino di lancio per laurearsi campioni a tutti gli effetti. Soprattutto per Nibali che, a 32 anni, può vantare anche due Giri d'Italia e un Tour de France. A Nimes i due arrivano da percorsi diversi. Fabio Aru da un quinto posto all' ultimo Tour che, pur essendo un buon risultato, non è proprio il massimo cui il corridore sardo aspirava. Inutile nasconderlo: anche la sua squadra, l'Astana, aveva puntato alla maglia gialla e quel finale, con Aru in crisi nelle tappe alpine, ha lasciato l'amaro in bocca. Al punto che la formazione kazaka, questa volta, stava per lascarlo a casa. Poi, alla fine, è arrivato l'accordo. Aru sarà il capitano, ma con nessun gregario italiano. Prendere o lasciare. E Aru ha preso il bicchiere mezzo pieno.

Per Nibali meno polemiche. Dimenticato il non brillantissimo Giro d'Italia vinto dall'olandese Tom Dumoulin, Vincenzo arriva alla Vuelta nella migliore condizione possibile. Ben allenato e supportato da una squadra (Bahrain Merida) che lo mette al centro dei suoi programmi, lo Squalo di Messina potrà contare su un gruppetto di fedelissimi (Agnoli, Boaro, Pellizotti, Visconti) che hanno solo una missione: farlo vincere. Un programma chiarissimo che Nibali farà di tutto per realizzare. Non sarà facile, però. Froome infatti è un osso durissimo. Bisogna vedere se ha smaltito le tossine (anche mentali) del Tour. Il britannico potrà contare anche su una cronometro individuale (Logrono) di 42 km che è uno degli snodi di questa Vuelta insieme ai tre arrivi in salita, due al Sud (Sierra della Pandera e Sierra Nevada) e uno nelle Asturie (Angliru), alla vigilia dell'arrivo a Madrid. Una salita molto tosta che può lasciare il segno soprattutto con i serbatoi ormai in riserva.

Altri avversari? Uno è il francese Romain Bardet, reduce da un brillantissimo Tour. Il transalpino però sente molto l'aria di casa. Senza la Marsigliese, i suoi giorni di gloria diventano meno frequenti. Forse anche su di lui pesa l'effetto Macron.

Infine, un doveroso saluto per Alberto Contador. Il campione di Pinto dopo la Vuelta, come ha annunciato qualche giorno fa, lascerà il ciclismo. Alberto si è reso conto che gli anni passano, e anche se il tramonto è un bel tramonto, la notte si avvicina Pur essendo caduto anche lui nelle maglie del doping (gli sono stati revocati un Giro d'Italia e un Tour), Contador è stato comunque uno straordinario campione che ha regalato momenti magici a tutti gli appassionati. Nonostante le squalifiche, ha vinto comunque sette grandi Giri, entusiasmando per il suo modo di correre. Vogliamo dirlo? Un po' alla Pantani, con quella facilità a prendere il largo quando la strada si impenna. Con quel suo modo di pedalare “en danseuse” , in punta di pedali, che dà una sensazione di eccezionale leggerezza, quasi che un'invisibile fune, risparmiandogli la fatica, lo porti via dal gruppo. Quella è la magia dei grandi campioni. Che purtroppo si vede sempre più raramente.

© Riproduzione riservata