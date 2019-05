Riforme, migranti, economia: Fi-Lega più vicine sull’agenda

Tra Forza Italia e Lega la ritrovata sintonia va molto oltre il disgelo. La traduzione pratica del mantra «il centrodestra unito vince» dovrebbe materializzarsi da settembre con una doppia mossa: l’indicazione di un relatore di minoranza unico per la manovra e una proposta comune di legge elettorale. Che potrebbe andare dal modello tedesco con eventuale premio di maggioranza (ripartendo di fatto dal lavoro già svolto e finito su un binario morto) fino addirittura al Mattarellum.

Posizione unica sulla legge di Bilancio

È il capogruppo azzurro alla Camera, Renato Brunetta, che sta lavorando a una posizione unica in vista della legge di bilancio: «Ci sono tre punti fondamentali alla base delle nostre proposte: privatizzazioni e liberalizzazioni, deduzioni e detrazioni, spending review sugli sprechi, aggredendo il debito. Tutte misure che creano spazi fiscali per ridurre la pressione fiscale a famiglie e imprese».

Armando Siri, consigliere economico di Salvini, critico verso i «cerotti e cerottini nei quali ogni anno la legge di bilancio si traduce, mentre il Paese avrebbe bisogno di riforme strutturali», anticipa ciò che sarà ritenuto «inaccettabile»: no alla modifica degli estimi catastali («Sarebbe un disastro clamoroso»), al rientro in campo del tema dell’Iva, all’obbligo per i commercianti di usare il bancomat per transazioni inferiori a 5 euro.

Riavvicinamento evidente

Il vicesegretario federale della Lega, il deputato Giancarlo Giorgetti, sostiene più in generale che le posizioni sui temi economici, così come sull’immigrazione («Là ci stanno copiando tutti») e lo ius soli, si siano avvicinate notevolmente: «Noi abbiamo trainato su flat tax e necessità di tutelare l’industria italiana, ma è vero che ci siamo ammorbiditi sull’euro e l’Europa: credo che sulla nostra richiesta di revisione di tutti i trattati Ue converranno in molti quando Merkel vincerà le elezioni e si metterà al tavolo con Macron per scrivere le nuove regole».

Prove d’intesa sulla legge elettorale

In sintesi: sull’economia si marcia compatti. Sulla legge elettorale almeno ci si prova. A tirare di nuovo in ballo il Mattarellum, caro al Pd, è proprio Giorgetti: «Dopo aver visto i risultati delle amministrative l’idea della grande coalizione è passata un po’ anche a Silvio Berlusconi. Ha capito che il centrodestra potrebbe vincere nella formula classica. Da questo dovrebbe dipendere un atteggiamento diverso sulla legge elettorale. Mentre la logica della grande coalizione esigeva un modello proporzionale alla tedesca, il centrodestra unito esige un maggioritario, nella forma del Mattarellum o del premio di coalizione». Al 35% con una serie di scaglioni, secondo l’ipotesi anticipata dalla Stampa su cui si ragiona tra gli sherpa di Fi e Lega. Ma Giorgetti si dice convinto che il Pd di Matteo Renzi non lo accetterà mai. «In questa logica rimarrebbe in piedi soltanto il Mattarellum: noi e il Pd ci siamo detti sempre disponibili. La vera svolta sarebbe se Fi convergesse. Altrimenti finirà che ci terremo il Consultellum». Che è l’ipotesi più probabile per molti. Anche se Brunetta per la prima volta apre persino al Mattarellum: «Siamo talmente forti a livello contrattuale che vinciamo con qualsiasi sistema e possiamo permetterci anche il Mattarellum. La premessa è l’unità del centrodestra: bisogna concentrare tutte le energie su programma, contenuti e regole». Con il vantaggio che quelle sulla leadership, che tanto dividevano Salvini e Berlusconi, sono «ormai acquisite». «Chi prende più voti è il leader», come ha riconosciuto anche il segretario del Carroccio.

Il nodo del voto siciliano

Tra il dire l’unità del centrodestra e il farla c’è però ancora di mezzo il mare della Sicilia, con le regionali del 5 novembre considerate l’anticamera delle politiche. Dalla Lega traspare apertura a dialogare sui nomi (Nello Musumeci, finora il candidato sostenuto anche da Fdi, o Gaetano Armao, che piace a Berlusconi) ma non ad alleanze con i centristi di Angelino Alfano. «Se Armao dovesse arrivare per portarsi dietro Alfano sarebbe un problema», avverte Giorgetti. I giochi sono aperti. Anche se alla fine l’ago della bilancia saranno le valutazioni di Berlusconi.

