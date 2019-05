Occupazione under 25, in dieci anni perso mezzo milione di posti di lavoro

Nei prossimi giorni diventerà il tema centrale nelle misure per la nuova legge di bilancio 2018. Ma di fatto il rilancio dell’occupazione dei giovani (a partire dagli sgravi fiscali) è già entrato nel dibattito estivo, di fronte a numeri che parlano da soli: l’Italia ha il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) più alto (35,4% a giugno 2017) in Europa, dopo quello di Grecia (45,5%) e Spagna (39,2%). La situazione è grave soprattutto al Sud dove il valore (primo trimestre 2017) è al 53,9% tra gli uomini e al 60,3% tra le donne.

Persi 538mila posti in 10 anni

Rispetto al picco pre-crisi del luglio 2007, quando c'erano 1,5 milioni di occupati tra 14 e 24 anni, a giugno 2017 i lavoratori tra 14-24 anni sono scesi a 973 mila: 538 mila in meno in 10 anni. Se si considera il tasso di occupazione (i giovani tra 15 e 24 anni che lavorano) solo 16 giovani su cento hanno un impiego. Dato che scende al 10% al Sud (7% per le ragazze).

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Primo trimestre 2017. Popolazione 15-24 anni. Dati in percentuale (Fonte: Istat)

Tasso di disoccupazione ancora troppo alto

Il tasso di disoccupazione giovanile (la quota di persone in cerca di lavoro tra i giovani tra 15 e 24 anni) a giugno 2017 si è stabilizzato al 35,4 per cento. Il trend è in discesa rispetto al picco negativo registrato a marzo 2014 (44,2%). Tuttavia siamo ancora lontanissimi dai livelli pre crisi (a marzo 2007 era al 18,1%). Nella classifica europea, siamo distanti dalla media Ue a 28 (16,7%), agli ultimi posti, come detto, dopo Grecia e Spagna.

Giovani scoraggiati

Ma a preoccupare sono soprattutto i numeri sui cosiddetti “neet”, i giovani che non hanno né cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale. L’Italia ha la percentuale più alta di neet in Ue tra i giovani tra 15-29 anni: 2,1 milioni nel primo trimestre 2017; nel 2016 rappresentavano il 24,3% del totale dei giovani 15-29 anni, al primo posto in Europa davanti anche alla Grecia (22,2).

Le strategie dei giovani: mettersi in proprio

Di fronte a questo scenario, l’alternativa per alcuni giovani tra i più intraprendenti è stata quella tentare di mettersi in proprio. Nei primi 6 mesi dell’anno, quasi una nuova impresa su tre (dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese) è guidata da un imprenditore under 35. Rispetto alla fine del 2016 il loro numero è aumentato del 6,1% contro lo 0,3% del totale delle imprese. In questo modo la quota di imprese under 35 sul totale delle imprese registrate è arrivata al 9,3% del 30 giugno 2017.

Aumentano gli espatriati under 34

Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, nel 2015 rispetto all’anno precedente a iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) sono state 6.232 persone in più (con un incremento del 6,2%). Visto lo scenario drammatico del mercato del lavoro per gli under 35, non sorprende che ad andarsene siano stati soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni (39.410, il 36,7% del totale degli espatri).

