In 17 mesi abbattuti in Campania 13 immobili abusivi

Dieci immobili abusivi abbattuti in Campania in 17 mesi. E quasi tutti in provincia di Salerno, tra lo stesso capoluogo, Cava dei Tirreni, Scafati, Nocera e Pagani. Tutti demoliti per iniziativa della Procura generale di Salerno. A marzo di quest'anno un edificio di 170 metri quadrati in zona agricola è stato demolito a Trentola Ducenta (Caserta) e a ottobre 2016 due immobili abusivi nel rione Santella e nel quartiere Trentola di Marcianise (sempre Caserta). Solo nel distretto giudiziario di Napoli, nel 2016 erano tremila gli immobili da abbattere: 2700 nelle sole province di Napoli e Caserta. Ricordiamo che in dieci anni in Campania sono state realizzate circa 60mila case abusive.



Ecco il magro bilancio delle demolizioni stimato da Legambiente, che ha appena stilato i numeri nell'ultimo Rapporto Ecomafia.

Qua e la per l'Italia un altro pugno di immobili abbattuti, soprattutto in Sicilia, qualcosa in Calabria, Puglia e Lazio, regioni che pure soffrono di abusivismo edilizio incancrenito nei decenni.

Come ricorda la stessa Legambiente già dallo scorso anno, Ischia è proprio l'isola nella quale, nel tempo, «i cittadini hanno alzato le barricate e occupato il Municipio» contro le ipotesi di abbattimento. Per trovare un segnale di presenza dello Stato e delle Istituzioni, bisogna risalire a ottobre 2015, quando il Tar di Napoli condannò il Comune di Serrara Fontana, sull'isola di Ischia, per non aver eseguito una demolizione il cui ordine risale addirittura al 1978 (si veda articolo).



Eppure, secondo i dati aggiornati di Legambiente, nell'isola colpita dal terremoto sarebbero almeno 600 gli immobili da abbattere. Sono 27mila, invece, le pratiche di condono presentate negli anni.

Regione leaderLa regione leader del mattone selvaggio si conferma la Campania, con il 18% delle infrazioni su scala nazionale, con 764 reati accertati, 855 persone denunciate e 234 sequestri. Altro record negativo se leggiamo i dati su scala provinciale con Avellino, Napoli e Salerno podio tutto campano, in testa alla classifica nazionale. La provincia di Avellino prima in Italia con 267 infrazioni, 228 persone denunciate e 10 sequestri , seguita provincia di Napoli con 221 infrazioni, 294 denunce e 177 sequestri e Salerno con 103 infrazioni, 187 denunce e 33 sequestri; segue Caserta con 54 infrazioni e 47 denunce e 9 sequestri. Chiude Benevento con 42 infrazioni, 59 denunce e 4 arresti .



In tema di cemento e manufatti abusivi, eclatante è il caso del Parco nazionale del Vesuvio dove, dal 1997 al 2012, sono state emesse 1.778 ordinanze di demolizione di fabbricati abusivi. Gli abbattimenti eseguiti, però, sono stati appena una quarantina. Migliaia di pratiche di condono giacciono inevase: qui, un abitante su cinque ne ha una aperta e l'80% riguarda residenze, mentre il restante 20% è riferito a manufatti destinati ad attività produttive. Un quadro che rispecchia anche altre aree protette della Campania, come il Cilento, la Costiera amalfitana e la penisola sorrentina, i Monti Lattari, fino al caso limite dell'isola di Ischia.

