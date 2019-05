Legittimazione democratica e fabbrica del consenso

I Cinque Stelle hanno fatto delle elezioni regionali siciliane la piattaforma di lancio di quella che sperano sia la conquista del futuro governo. Di Maio e Di Battista, ovvero i dioscuri del movimento battono l’isola e costruiscono quello che dovrebbe essere un passaggio per radicare il tandem vincente che include il candidato premier. Naturalmente si passerà per le solite elezioni via Rete, e vedremo se sarà confermato l’annuncio fatto in tv qualche tempo fa da Di Maio sul 24 settembre come data per l’appello ai militanti. Certo quando si espose non c’erano ancora le notizie sulla vulnerabilità della loro piattaforma, ma oggi si sostiene che le falle sono riparate e che la piattaforma offre tutte le garanzie contro manipolazioni dall’esterno.

Rimane il problema delle manipolazioni dall’interno, cioè dagli amministratori della piattaforma che non sono, notoriamente, organi scelti e controllati come in un qualsiasi movimento democratico, ma, spiace dirlo, dei padroni insindacabili del meccanismo.

Forse anche per questo la scadenza delle votazioni per la scelta del candidato premier non suscita particolari palpiti: né negli osservatori, né nel “non partito”. Se davvero la data sarà il 24 settembre non può che stupire che a distanza di un mese non ci sia il minimo spazio per una dialettica interna intorno alle possibili candidature. Nessuno dei personaggi più noti della vita politica pentastellata si fa avanti a contrastare il candidato in pectore, ma notissimo a tutti cioè Luigi Di Maio. Colui che ha di fatto un suo spazio mediatico, cioè Di Battista, si dichiara ben felice di sostenerlo e di fare tandem con lui. Gli altri più o meno tacciono. I maligni dicono che sia per via di una norma, che alla fine sembra però verrà scartata, per cui chi si presenta per le primarie a premier nel caso di sconfitta non sarà candidabile al Parlamento.

La norma da un lato potrebbe essere comprensibile per evitare lo spuntare di candidature più o meno fasulle promosse da persone in cerca comunque del quarto d’ora di grande visibilità. Dall’altro lato però è una norma che a priori blocca qualsiasi volontà di scendere in campo da parte di esponenti di qualche rilevanza.

Qui però si tocca un altro punto debole del M5S, cioè il divario fra il numero di partecipanti alle sue primarie e il numero di voti che invece raccoglie alle elezioni vere e proprie. Un numero di partecipanti non particolarmente cospicuo e un meccanismo che di fatto impone una sorta di candidatura unica sono una combinata che non legittima veramente il prescelto, né come candidato, né come futuro eventuale premier. Il punto è più delicato di quel che sembra, perché se davvero M5S risultasse il primo partito per consensi elettorali, ma senza essere in grado, come appare quasi certo, di avere un numero tale di parlamentari da garantirgli una maggioranza, sarebbe scontato che in presenza di un percorso così confuso (per non dire opaco) Di Maio o chi per lui diventerebbe un personaggio debole proprio dal punto di vista della sua inserzione nelle regole costituzionali del percorso democratico per l’ottenimento dell'incarico dal Capo dello stato. E, ovviamente, sarebbe assai facile per le forze politiche richieste di concorrere a formare la maggioranza che M5S da solo non avrebbe sottrarsi all’impresa per il rischio di finire fagocitati in un meccanismo quantomeno poco costruttivo.

Non è che gli strateghi dei Cinque Stelle siano completamente ignari di tutti questi rischi. Solo che, per aggirarli, non volendo per così dire democratizzare la vita interna del movimento (all’uno vale uno ormai non crede più nessuno) puntano alla costruzione mediatica della legittimazione del candidato. Ecco che Di Maio viene messo in evidenza nel sistema televisivo, lo si manda in giro per il mondo a farsi conoscere, si cerca di costruirgli tutta la possibile rete di relazioni coi centri dirigenti della vita pubblica ed economica. Anche qui però ciò che colpisce sono le modalità dell’operazione, che rispondono più ai canoni della fabbrica a tavolino delle star che non a quelli della selezione politica. Infatti di Di Maio non si ricorda un progetto che abbia attirato la considerazione anche degli avversari, una proposta a cui abbia lavorato per creargli attorno consenso, una idea che automaticamente faccia pensare a lui e solo a lui.

Le sue azioni politiche non sono state baciate dalla sorte: valga su tutti la scelta della Raggi con i pasticci infiniti del governo di Roma (anche ora riconfermati). Sono cose che pesano.

© Riproduzione riservata