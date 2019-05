Terremoto Ischia, Procura Napoli valuta inchiesta disastro

Sull’isola di Ischia priorità all’assistenza degli sfollati, a due giorni dal sisma che lunedì sera ha colpito la località di Casamicciola causando due morti e 42 feriti (uno grave). La notte scorsa una lieve scossa di magnitudo 1.9, con epicentro a Lacco Ameno, rilevata dall'Ingv intorno alle 5 ha messo nuovamente in apprensione turisti e abitanti: non si hanno notizie di nuovi crolli o danni alle persone, ma il piccolo movimento sismico ha riacceso la paura. Circa 276 le persone che hanno chiesto assistenza alla Protezione civile, e 350 le persone sfollate ospitate negli alberghi. Altre 50 sono state sistemate nelle tende

montate al campo sportivo, in attesa delle verifiche di agibilità delle abitazioni in programma per oggi. Incerto invece il numero complessivo degli sfollati, molti dei quali accolti da parenti e amici.

La vsita ai feriti del ministro Pinotti

Nel primo pomeriggio, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti è giunta in elicottero ad Ischia per visitare l'ospedale dove sono ricoverati alcune delle persone ferite dai crolli causati dal sisma. Poi si è spostata a Casamicciola Terme nell'area occupata dagli operatori della Protezione, per un giro di ricognizione nel quartiere dove si sono verificati i crolli durante il quale ha annunciato per martedì 29 agosto la prossima riunione del Consiglio dei ministri per deliberare lo stato di emergenza per l’isola. Pinotti ha quindi ringraziato i soccorritori a nome del premier e del governo. I ringraziamenti, ha sottolineato la ministra, «vanno in primis alla Protezione civile che ha coordinato i soccorsi, c'è stata una partecipazione di tutti gli organi dello Stato. In Italia c'è una grande squadra dello Stato che quando serve si mette in moto, con grande professionalità».

Parrocchie mobilitate, via a servizi antisciacallaggio

Oltre 650 uomini e donne impegnati nei soccorsi, che dopo i primi interventi in emergenza si vanno trasformando in assistenza ai circa 2.600 abitanti delle zone più colpite. Mobilitata nelle ultime ore anche la rete della Caritas, impegnata ad assistere sfollati e operatori dei soccorsi. Le 25 parrocchie dell'isola hanno cominciato a fornire aiuti e generi di prima necessità, in particolare pacchi alimentari, a circa 1.200 abitanti che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Da ieri sera, i Carabinieri hanno avviato i servizi per la prevenzione e la repressione dello sciacallaggio nelle case evacuate: in azione pattuglie a piedi operative 24 ore su 24 per controllare persone sospette in tutte le strade e vicoli secondari nell’area colpista dal sisma.

Procura Napoli valuta inchiesta per disastro colposo

Proseguono intanto le polemiche sugli edifici abusivi che caratterizzano molte delle zone abitate dell'isola, mentre la Procura di Napoli valuta l'ipotesi di aprire un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Tali reati «sono nel quadro ordinario delle valutazioni possibili in questo momento» ha spiegato Giovanni Melillo, capo della procura di Napoli, ai microfoni di “6 su Radio 1”. Melillo ha poi specificato che si tratta di un «quadro complesso e bisognoso di approfondimenti». All'abusivismo edilizio, ha poi concluso, «corrisponde una delle priorità del lavoro della procura della Repubblica di Napoli; un fenomeno che in Campania ha dimensioni straordinariamente gravi e come tale va affrontato».

Sindaco Ischia: nostra non è collettività di abusi

In difesa delle amministrazioni locali isolane è sceso invece in campo il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha respinto l’accusa di aver favorito gli abusi e lanciato un appello alla stampa: «Dite come realmente stanno le cose. La nostra non è una collettività di abusivi. Ora basta». L'isola d'Ischia «non è un'isola terremotata - ha aggiunto - una diversa rappresentazione della vicenda sta arrecando più danni del terremoto». Dopo la scossa sismica di lunedì sera «non sono stati mai interrotti servizi, come quelli dei trasporti», e «le aziende hanno continuato a lavorare. Ed oggi non c'e' il rischio per nessuno», ha concluso: «Con grande orgoglio e dignità gli ischitani sono pronti a lavorare per il futuro».

Sfollati in albergo, al via controlli su edifici a rischio

La Protezione civile punta sull'utilizzo delle strutture ricettive, in gran parte abbandonate dai turisti che hanno lasciato il posto agli isolani, Un modo da ridurre al minimo i pernottamenti nelle tende allestite nel campetto di calcio a Casamicciola. Nella prima giornata i controlli di vigili del fuoco e tecnici della Protezione civile si sono concentrati in particolare su scuole, edifici pubblici e alberghi. A Casamicciola, a poche settimane dall'apertura delle classi, due scuole primarie risultano inagibili, altri due istituti lesionati. Ancora in corso il censimento delle case crollate (una decina, secondo gli abitanti delle frazioni colpite) o lesionate, così come la conta di quelle in cui si potrà rientrare, e di quante richiederanno lavori di ripristino e consolidamento.

© Riproduzione riservata