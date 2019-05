Ötztaler, la gara più dura delle Alpi aperta anche ai professionisti

I professionisti che seguono l’esempio degli amatori, non il contrario. Una volta tanto le consuete dinamiche in atto nel ciclismo, come quelle di qualsiasi altro sport, vengono ribaltate: capita proprio in questi giorni a Sölden, in Austria, dove si svolge una delle gare in bici pił difficili d’Europa. Ieri Roman Kreuziger ha trionfato nella PRO Ötztaler 5500 sullo stesso percorso dell’Ötztaler Radmarathon, lungo 239 chilometri e con ben 5.500 metri di dislivello sul quale domani si sfideranno, come avviene ormai da 37 anni, alcune migliaia di ciclisti che professionisti non sono, che arrivano da tutta l’Europa e anche da fuori dei suoi confini.

Per superare il passo del Kühtai (2.020 metri), lasciarsi alle spalle Innsbruck, sconfinare in Italia attraverso il Brennero (1.377 metri) e attraversare successivamente i passi Giovo (2.090 metri) e Rombo (2.509 metri) per planare di nuovo su Sölden e meritarsi tutti gli onori del caso Kreuziger ha impiegato 6 ore e 36 minuti, ma non č certo a lui che guarderanno gli oltre 4mila partecipanti (sorteggiati fra le 19mila richieste di adesione pervenute). E forse neppure al tedesco Berndt Hornetz, trionfatore nel 2016 con un tempo record di poco inferiore alle 7 ore: alla maggior parte serviranno pił di 10 ore e gli ultimi arriveranno sul traguardo con il buio, ma saliranno come di consueto sul palco delle premiazioni insieme ai vincitori di categoria.

Anche quest’anno sarą quella di nazionalitą tedesca la rappresentativa pił nutrita, seguita da quella austriaca e quella italiana con ben 866 rappresentanti provenienti da 81 province. Si partirą alle 6.45 del mattino dal centro di Sölden nella valle tirolese dell’Ötztal al colpo di cannone dei tiratori scelti austriaci e si proseguirą lungo un percorso unico e senza possibili scorciatoie, ciascuno per coronare il proprio «traum», il sogno in lingua tedesca, raggiungere il traguardo per portare a termine la competizione pił dura e impegnativa delle Alpie aggiudicarsi l’ambita maglia da finisher, quest’anno dedicata al granito.

