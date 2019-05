Barriere di cemento e strade presidiate: le misure antiterrorismo da Milano a Palermo

Fioriere di sbarramento nel cuore di Roma, ai Fori Imperiali e a via del Corso, jersey in cemento nell'affollatissima darsena a Milano, e ancora barriere nella zone sensibili di Genova, Firenze, a Napoli, Reggio Calabria, Palermo. Dopo gli attentati di Barcellona, è partita l'installazione delle nuove misure di sicurezza antiterrorismo nelle città italiane stabilite dai comitati per l'ordine pubblico, che si sono riuniti nei giorni scorsi in tutta Italia dopo la circolare del ministro dell'Interno Marco Minniti. Le operazioni di sbarramento saranno accompagnate da un rafforzamento dei presidi delle forze dell'ordine e dell'esercito e dalla chiusura al traffico di alcune aree, con divieti al transito per furgoni, camion, ma anche ncc e taxi.

E non manca l'attenzione al decoro urbano: per il presidente Anci Antonio Decaro è «un'ottima idea» quella delle barriere "verdi" lanciata dall'architetto Stefano Boeri, padre del famoso "bosco verticale" di Milano.

Massima allerta in musei, centri commerciali, concerti

Accanto all'installazione di strutture antisfondamento, nei principali centri urbani sarà massima l'attenzione nei luoghi particolarmente affollati, considerati obiettivi sensibili: musei, centri commerciali, manifestazioni estive e concerti. Sorvegliatissimi, ovviamente, anche i porti, gli aeroporti e le stazioni ferroviari, e occhi puntati sulle aziende di autonoleggio, invitate a segnalare qualsiasi situazione anomala.

A Roma chiusi gli accessi al Campidoglio

Nella Capitale saranno installate fioriere installate nella centralissima via del Corso, rafforzando l'area pedonale che va da piazza del Popolo a Largo Goldoni, già pattugliata da esercito e forze dell'ordine. Disposta anche l'interdizione al traffico, nella stessa area, ai mezzi per carico e scarico merci, che dovranno ora usufruire di alcuni stalli individuati dal Campidoglio. Saranno invece riposizionate le fioriere in via dei Fori Imperiali per far spazio ad uno sbarramento all'inizio della strada. Chiusi al traffico anche gli accessi alla sede del Comune, con taxi e auto a noleggio che dovranno fermarsi ai piedi del colle capitolino. Le misure saranno messe a punto anche con il Campidoglio, per verificare eventuali disagi sul fronte della mobilità e, in particolare su via dei Fori imperiali, garantire il transito di autobus e taxi. Controlli intensificati anche sul litorale romano, da Ostia ad Anzio e Nettuno, luoghi molto frequentati nel periodo estivo.

A Milano jersey sulla Darsena

Prosegue il posizionamento dei nuovi jersey nelle zone pedonali di Milano particolarmente affollate. Nei giorni scorsi è stata completata la posa di blocchi di cemento nei tre accessi alla Darsena, in viale Gorizia, Piazzale Cantore e piazza XXIV maggio, che precedono quelli previsti per proteggere le due alzaie dei Navigli. Secondo il piano sicurezza, inoltre, tutti i luoghi più affollati della città saranno protetti con barriere anti sfondamento e nei prossimi giorni ci saranno sopralluoghi in altre zone della città, a partire da via Montenapoleone per proseguire con le Colonne di San Lorenzo.

Fioriere a Firenze, nuovi jersey a Pisa

Nel capoluogo toscano le fioriere saranno posizionate in una ventina di punti lungo le direttrici di accesso al centro storico, soprattutto nelle zone di piazza del Duomo e di San Lorenzo. Scopo delle installazioni - ha sottolineato il comitato per la sicurezza - sarà quello di rallentare i veicoli, costringendoli a un andatura 'a zig-zag'. Ma la prefettura assicura che «non ci sarà nessuna chiusura totale delle strade per residenti, pendolari e turisti» e l'assessore alla sicurezza urbana, Federico Gianassi sottolinea che le dotazioni di sicurezza «saranno realizzate rispondendo ai canoni estetici cittadini». Protezioni rafforzate anche nel centro storico di Pisa, dove sono stati posizionati trenta ulteriori jersey in cemento, mentre per la celebre passeggiata sul mare a Viareggio si pensa a pesanti fioriere per impedire il traffico di mezzi pesanti.

Genova, più barriere in zone frequentate

A Genova le nuove strutture antisfondamento saranno installate in Via Garibaldi (dove saranno protette anche alcune vie laterali), via San Lorenzo, (oltre a quelle già installate ai due ingressi), in corso Italia e al Porto Antico, dove è allo studio un sistema di barriere a scomparsa che sarà installato ad ogni ingresso carrabile.

L'intenzione del prefetto e del comune è quella di installare eleganti cubi e fioriere invece dei a discapito dei new jersey, definiti poco compatibili con il decoro della città.

Reggio Calabria, più controlli sugli eventi

Accessi controllati nelle aree che ospitano gli eventi e nei principali luoghi di aggregazione pubblica, blocchi di cemento, fioriere o auto della polizia posizionate nei punti più sensibili del centro e "zone rosse" con divieto di transito e di parcheggio. Queste le misure antiterrorismo stabilite dalla prefettura di Reggio Calabria, soprattutto per tutelare la sicurezza dei cittadini nel corso delle numerose manifestazioni previste in città e in provincia durante la stagione estiva.

Orlando: a Palermo writers colorino le barriere

E nel capoluogo siciliano, oltre alle nuove misure antiterrorismo stabilite dal comitato locale, è arrivato l'invito del sindaco Leoluca Orlando ai «creativi, writers e a tutti coloro che vorranno contribuire, a proporre idee per aggiungere colore con piante e decorazioni ai blocchi di cemento necessari per un maggiore senso di sicurezza».

Decaro (Anci): "barriere verdi", sì a proposta Boeri

«Sull'impronta di quanto in questi giorni ha proposto l'architetto Boeri, che ho sentito per approfondire il tema - ha dichiarato il presidente Anci e sindaco di Bari Decaro - sarebbe un'ottima idea immaginare blocchi colorati o decorati con del verde, che alle città fa sempre bene, ovviamente garantendo la loro funzionalità dissuasiva». Anche nella città pugliese guidata da Decaro saranno installate fioriere anti tir e pattuglie, dislocate nelle cinque zone più a rischio che dovranno essere costantemente presidiate.

