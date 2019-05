Castelluccio «salvata» dalla riapertura della strada provinciale

Dell’importanza di una strada ci si accorge quando non c’è.

E anche i cinque lunghi semafori che impongono soste interminabili per consentire il senso unico alternato sono adesso una pacchia rispetto allo stop di pochi mesi fa.

Quando arrivi in cima, dopo esserti arrampicato per 25 chilometri da Norcia lungo la provinciale 477 e sbuchi nella conca di Castelluccio, incontri un mondo a parte. A metà strada tra Marte e il Far West, luogo mistico, scelto non a caso da Zeffirelli per girare Fratello Sole, Sorella Luna. Il primo pensiero, sul ciglio che domina il fondo del lago prosciugato in epoca preistorica, è che in fondo la riapertura della strada fosse una sorta di dovere civico.

Anche se per gli agricoltori locali si trattava in effetti di sopravvivenza. Perché se non semini, certo non raccogli.

Economia minima, quella della piccola frazione di Norcia, 1450 metri di quota. Una cinquantina di agricoltori impegnati a lavorare 500 ettari per produrre la lenticchia Igp famosa in tutto il mondo, anche se realizzata in quantitativi bonsai. Appena 4.000 quintali all’anno, nelle annate buone, in grado di generare solo quattro milioni di euro. Eppure capaci di trainare un indotto ben più ampio, che arriva a 20 milioni includendo farro e altri prodotti collegati, coinvolgendo nel complesso almeno 200 famiglie.

Da lontano il disastro del sisma è appena percepibile, le sole costruzioni sono in fondo al pianoro, al termine di un lunghissimo rettilineo in stile viaggi coast to coast, che porta all’abitato della frazione. Di cui non resta in piedi praticamente nulla.

«Avevamo sei attività commerciali - ci racconta sconsolato Giovanni Coccia - e ora solo questo». Alle sue spalle un banchetto ambulante per prodotti locali, in una piazza sovrastata da cumuli di macerie, tutto in zona rossa. «Due norcinerie, un’osteria, un’enoteca, un negozio di souvenir e un agriturismo - elenca Coccia - sono distrutte o comunque da demolire. E sa cosa abbiamo avuto? Due tranche da 5mila euro, perché erano due le nostre partite Iva».

Coccia, in passato 25 addetti, una sorta di Warren Buffett locale, ha potuto riassumere solo tre persone: da quando la strada è percorribile (ancora impossibili però i collegamenti con le Marche) qualche turista torna a riaffacciarsi. «Pochi – commenta – perché qui nelle giornate buone durante la fioritura c’erano almeno 10mila persone. Ma ringrazio il cielo che almeno questi ci sono».

L’incertezza sui finanziamenti e sui tempi di intervento è il cruccio principale per tutti, come conferma Diego Pignatelli presidente della pro-loco e imprenditore agricolo. «Il nostro laboratorio per produrre formaggi è andato distrutto - racconta - e dal 30 ottobre non abbiamo venduto più nulla: da due quintali di latte trattato al giorno siamo passati a zero. Abbiamo chiesto una localizzazione alternativa e la Regione ha promesso di intervenire. Quando? Prima era maggio, poi giugno – spiega allargando le braccia – adesso come vede siamo a fine agosto».

«A me – aggiunge Benedetto di Giovanbattista, agricoltore con terreni a Norcia e Castelluccio – volevano montare dei tunnel transitori in sostituzione della stalla inagibile. Ma è un “appiccico”, soldi buttati, piove dentro da tutte le parti e d’estate è un inferno. Io la vedo brutta, sento tante parole e vedo pochi fatti. Per riparare i miei danni mi servirebbero 50mila euro, che non ho. E l’impresa che ho contattato, se non vede partire i finanziamenti, non si muove».

«Il turismo è ancora fermo – aggiunge Manuela Brandimarte – e l’azienda di famiglia è in difficoltà. Abbiamo 50 cavalli, ma se il collegamento con le Marche resta chiuso credo saremo costretti a ridurre. È dura, ad agosto non è venuto nessuno, ci vorranno anni per riprendersi».

Ma le lenticchie, almeno quelle sono salve. La riapertura della strada, dopo mesi di pressing da parte di agricoltori e associazioni, ha consentito una semina, seppure tardiva, permettendo di raccogliere 2.500-3.000 quintali, annata non brillante a causa della siccità.

«Il pressing sulle istituzioni alla fine ha premiato e ha dato il senso di una ripartenza – spiega il presidente di Coldiretti Umbria Albano Agabiti – di una voglia di superare gli ostacoli, un esempio di orgoglio per il mondo agricolo e per il territorio. Anche gli animali sono tornati al pascolo: è un pezzo di economia che riparte».

Le lenticchie, in sacchi da 800 chili ciascuno, sono ordinate nella cooperativa a Norcia, ente che raccoglie 28 produttori, anch’esso colpito direttamente dal sisma.

«I soci hanno finanziato un aumento di capitale da 150mila euro - spiega il portavoce degli agricoltori di Castelluccio Gianni Coccia - e abbiamo sistemato i danni del magazzino. La riapertura della strada ha salvato la stagione ma ora dobbiamo pensare al futuro. Abbiamo chiesto di poter mettere strutture temporanee a spese nostre e per ora non ci è stato concesso, propongono solo tende. Di fatto, Castelluccio è l’unica frazione in cui non è stato fatto ancora nulla, nessun modulo abitativo, nessuno sgombero di macerie. Casa mia? Crollata, ovviamente».

Lasciamo la frazione,riattraversando il pianoro bruciato dal sole, tra greggi che pascolano e allevamenti di cavalli, in un silenzio di fondo rotto solo dal vento. Quasi un peccato che ora la strada funzioni.

