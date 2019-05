Cuneo fiscale, governo al lavoro su limite a 32 anni e misura «strutturale»

Tentare di far salire l’asticella anagrafica almeno sopra i 30 anni, possibilmente arrivando a 32 anni. E contestualmente dare una fisionomia ancora più strutturale al taglio del cuneo per i nuovi contratti a tempo indeterminato a favore dei giovani partendo con il dimezzamento dei contributi per i primi due/tre anni di rapporto stabile, e proseguendo, poi, con una sforbiciata secca e in via permanente di 3 punti dell’aliquota contributiva che scenderebbe così da quota 33% al 30 per cento. È questa la strada che sta cercando di percorrere il governo in alternativa a quella della riduzione “light” del costo del lavoro limitata agli under29.

Per entrambe le opzioni sono già pronte delle ipotesi tecniche dettagliate che sarebbero state, in parte valutate, nell’incontro di giovedì sera a palazzo Chigi tra il premier, Paolo Gentiloni, e il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in cui è stato fatto il punto sul dossier della prossima legge di Bilancio dopo la pausa estiva. Diversi gli scogli da superare. A cominciare da quello legato al via libera di Bruxelles a un intervento, più o meno stabile, sul costo del lavoro “selettivo” sui ragazzi.

Anche alla luce del percorso non proprio in discesa incontrato, in passato, dal governo italiano con l’avvio del programma «Garanzia giovani», che dopo lunghe trattative è stato esteso ai 29enni «Neet» (per Bruxelles l’asticella doveva fermarsi a 25 anni). Un precedente che induce ulteriormente l’esecutivo alla cautela. Allo stesso tempo però Palazzo Chigi e Mef restano convinti che la riduzione del cuneo debba interessare una platea non troppo ristretta di giovani. Di qui la spinta all’innalzamento dell’età sopra i 30 anni (possibilmente 32 anni).

Un altro scoglio da affrontare è quello dei costi dell’operazione. Il dimezzamento dei contributi per i primi due/tre anni di contratto fisso costerebbe, agli inizi, meno di 1 miliardo, per poi salire, a regime, a 2/2,5 miliardi. L’ulteriore prosecuzione dell’intervento con l’abbattimento di tre punti contributivi in via strutturale peserebbe di più sulle casse dell’Erario: secondo le primissime simulazioni tecniche del Tesoro ogni punto di cuneo tagliato varrebbe a regime 2,5 miliardi di euro. Per un totale di 7,5 miliardi con una sforbiciata di tre punti.

Decisivi saranno i prossimi giorni quando il lavoro tecnico per la composizione della manovra d’autunno entrerà nel vivo. Già nella prima metà di settembre il quadro dovrebbe essere più chiaro. Anche se per capire quale sarà la scelta finale dell’esecutivo occorrerà attendere la nota di aggiornamento del Def, che dovrà essere presentata il 20 settembre.

Non è da escludere che anche i sindacati vogliano entrare nella partita del taglio del cuneo: i primi di settembre è già fissato il tavolo di confronto ad hoc al ministero del Lavoro, ma è possibile che la questione venga affrontata già nel round del 30 agosto sulle pensioni.

I contorni normativi della misura sembrerebbero abbastanza delineati. Tra i punti quasi fermi c’è la cosiddetta norma anti-licenziamenti: l’azienda, per usufruire dello sgravio parziale, non deve aver licenziato nei sei mesi precendenti l’assunzione stabile del giovane, che, poi, non deve essere licenziato nei sei mesi successivi. Ci sarebbe inoltre un tetto all’incentivo: 3.250 euro l’anno (la stessa cifra prevista dalla decontribuzione 2016 targata Jobs act e oggi presente nel bonus Sud). In ogni caso, i contributi tagliati saranno fiscalizzati per evitare ricadute negative sugli importi delle future pensioni degli assunti “agevolati”.

