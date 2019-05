Dovizioso vince a Silverstone e balza in testa al mondiale, terzo Rossi

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, classe Moto Gp: con i punti conquistati oggi torna in testa alla classifica mondiale. Seconda la Yamaha di Maverick Vinales davanti all’altra Yamaha del compagno di squadra Valentino Rossi. Il colpo di scena a sette giri dal termine, quando il leader della Moto Gp, Marc Marquez, ha rotto il motore della sua Honda ed è stato costretto ad abbandonare la gara mentre era in lotta per la seconda posizione con Dovizioso. Rossi ha condotto in testa per tre quarti di gara, ma nel finale ha ceduto due posizioni per il logoramento delle gomme. Dovizioso ora è il nuovo leader del mondiale con 9 punti su Marquez, 13 su Vinales e 26 su Rossi.

La gara. Un Gran Premio, quello di Silverstone, che rilancia le speranze di vincere il suo primo titolo per Dovizioso, ma allo stesso tempo rimette in scia Rossi, che può approfittare del ko di Marquez per riavvicinarsi al suo storico rivale e lasciare aperte le sue possibilità in chiave “decima” (Rossi ora è quarto

in campionato con 157 punti). «Sono comunque felice, volevo arrivare sul podio e sono sul podio - ha ammesso il pilota italiano della Yamaha al termine della corsa che lo ha visto grande protagonista fin dall'inizio con una partenza bruciante -. Penso di aver dato il massimo, sappiamo che negli ultimi giri

soffriamo e non potevo competere con Dovizioso e Vinales. Mi sono divertito molto ed ho fatto molti giri al top».

Da parte sua, Dovizioso fatica ancora a realizzare d'aver compiuto l'ennesima impresa della stagione, la sua più fortunata fino a questo momento. E' lui la stella della domenica: scattato dalla sesta casella sulla griglia di partenza, il pilota di Forlimpopoli ha recuperato una posizione ai danni del collega di box

Jorge Lorenzo. Dopo qualche giro ha avuto la meglio anche su Cal Crutchlow (su Lcr Honda, poi quarto al traguardo). La grande gara di Dovizioso è proseguita

attaccando con successo Marquez alla curva 1 nel corso del decimo passaggio e arrivando al secondo posto dopo aver superato Viñales. Ha atteso qualche passaggio, affilato le armi e a meno tre giri dalla fine ha messo dietro il “Dottore”. Ha provato ad andar e ci è riescito. Anche il ritorno di Viñales, che ha avuto al meglio su Rossi, non lo ha impensierito più di tanto, e alla fine ha vinto ancora, in Inghilterra là dove aveva raccolto il primo successo in MotoGP. Ora comanda la classifica con 183 punti. «Le prove sono completamente diverse rispetto alla gara, non ero il più veloce di tutti ma - ha ammesso il 'Dovi' - sono riuscito a vincere la battaglia con Vinales. Sono felice per la classifica».

