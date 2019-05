F1: in Belgio vince Hamilton, seconda la Ferrari di Vettel che limita i danni in vista di Monza

La pausa estiva non ha permesso di fare grandi passi in avanti in casa Ferrari, perché il risultato del Gran premio del Belgio è ancora di quelli che non amano i tifosi: primo Hamilton e secondo Vettel, accompagnati sul podio quasi a sorpresa da Ricciardo. Sfiorando per poco un «sandwich» Mercedes con Bottas, terzo per buona parte della gara: quindi niente vittoria e niente Raikkonen lì a fianco sul podio, per via di una qualifica non perfetta e di una costosa penalizzazione. Il mondiale è certamente ancora aperto, ma il passaggio dai 14 punti di vantaggio a solo sette mette indubbiamente molta più pressione al box rosso in vista del fondamentale appuntamento di Monza fra una settimana.

L’ultima di quest’anno in Nord Europa è stata come previsto una gara comunque strapiena di pubblico, gioiosa, celebrativa e importante per la tradizione di questo sport (sono 50 anni di Formula 1 Spa quest’anno), anche se sul fronte dello spettacolo bisogna ammettere che per tre quarti dello svolgimento, nonostante si tratti di una delle piste più interessanti e «vere» di tutto il campionato, è stata molto scontata e quasi noiosa.

Il contatto tra le Force India

Ma il contatto fra le due Force India di Perez e Ocon a tre quarti dei 48 giri in gara ha neutralizzato i vantaggi di tutti, proprio in un momento in cui i giochi sembravano fatti visto che la maggior parte dei piloti aveva effettuato il secondo pit stop, creando di fatto una nuova partenza lanciata al giro 34 e consentendo rimescolare un po’ le carte. Ad avere la peggio dopo poche centinaia di metri da questa ripartenza è stato quindi Bottas, andato «lungo» per non tamponare: scivolato dal terzo al quinto posto, ha subito il sorpasso di Ricciardo e Raikkonen, permettendo di scrivere una classifica finale un pochino diversa da quella precedentemente consolidata.



Al di là della gara, è stata anche una giornata di grande commozione per il giro di Mick Schumacher su una storica monoposto Benetton del 1992, quella con cui suo padre aveva vinto il primo Gp in carriera proprio in questo tracciato. E oggi tutto questo stringeva ancora più il cuore a chi ha amato il celebre genitore, visto che Hamilton partiva in griglia in pole position per la 68ma volta in carriera, eguagliando uno degli ultimi grandi record che erano ancora detenuti dal grande campione di Kerpen.

Il peso dei rinnovi in casa Ferrari

Il bilancio per Maranello è comunque molto positivo, per come si è saputo motivare i propri piloti con un paio di rinnovi di contratto da tutti attesi almeno prima di Monza (fino al 2018 per Raikkonen, tre anni per Vettel). La serenità si è tradotta in un passo gara notevole per il quattro volte campione, che ha saputo stare sempre vicino a Hamilton.



Ricciardo pagava ben 52 punti di ritardo nella ranking piloti rispetto al terzo in lista, Bottas, ma con questo bel risultato prende più distanza da Raikkonen, che lo inseguiva invece a solo un punto, e vince pesantemente il confronto con Verstappen. Il quasi ventenne giovane olandese, particolarmente acclamato nella gara più vicina a casa, oggi infatti non si è visto per cause meccaniche. Un brutto «Dnf» che pesa moltissimo sulla sua stagione, visto che si tratta del sesto ritiro su dodici gare disputate. È in sostanza lo stesso numero di abbandoni che ha registrato nel 2015 e 2016 messi insieme, le sue prime stagioni in Formula 1.

Doppio cambio per tutti i top team

Peccato però non aver visto nessun colpo di scena in occasione dei momenti cruciali attesi da casa e dal muretto, corrispondenti di solito ai cambi delle gomme. Intanto bisogna ricordare che al primo turnover di pneumatici si pensava erroneamente che alcuni team potessero arrivare in fondo con un solo cambio, invece tutti i top sono rientrati ben due volte. E l’ultima sessione con le Soft per entrambe le Mercedes ha fatto pensare che almeno Vettel potesse recuperare strada su Hamilton, visto che era dotato di una mescola più morbida. Invece il campione inglese era rientrato fin troppo bene sia al dodicesimo, dopo il primo cambio, sia dopo il secondo: mai un errore, tempi sempre costanti anche senza troppi «settori viola» per non esagerare sull’usura.



Perciò di questa domenica verranno ricordati principalmente la lotta di Hamilton su Vettel, l’ennesima sfortuna di Raikkonen, alla fine quarto, e le due toccate fra Perez e Ocon: la prima all’inizio verso l’Eau Rouge, poi una bella botta da parte di Perez sul finale per chiudere la strada all’avversario, così violenta e piena di danni e detriti da rendere necessaria una safety car che si è rivelata utile per avvantaggiare Ricciardo e regalare qualche punto in più a Raikkonen.

Va a punti la Renault

Al di là dei cinque superstiti dei top team arrivati naturalmente nei primi cinque classificati, nella gara degli «altri» non si può non notare un Hulkemberg sempre più costante, che porta la sua Renault a punti: un fatto molto importante, tenendo conto dell’eccezionalità della giornata che vede anche un Grosjean in un buon settimo posto e Massa davanti alla Force India di Ocon, sopravvissuta allo scontro meglio di Perez (ritirato). Fra i ritiri eccellenti spicca ancora una volta Alonso, che già andava malissimo sin dall’inizio e non si risparmiava di esternare via radio la propria frustrazione chiedendo già molto presto di «non avere più comunicazioni radio». La sua auto, infatti, proprio non andava e, in una pista lunga con tratti velocissimi come questa, era difficile contenere gli attacchi di quasi tutti gli avversari in modo decente. A dare il colpo di grazia alla sua gara, ancora una volta, l’inaffidabilità quasi incomprensibile dei sistemi di propulsione Honda che, alla terza stagione, li si aspettava molto migliori.

