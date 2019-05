Fisco, scuola, pensioni nell’agenda degli italiani al rientro dalle vacanze

La sanatoria delle liti fiscali, la voluntary disclosure, i nuovi obblighi Iva sono in evidenza sull'agenda di imprese e professionisti al ritorno dalle vacanze. Ma accanto ai temi fiscali, ci sono le novità per la scuola, con gli obblighi sulle vaccinazioni, e le misure per l'Ape, l'anticipo della pensione, in parte già pienamente operativo e in parte ancora da disciplinare. Nel frattempo, comincia la preparazione della manovra per il 2018, che dovrebbe portare incentivi per l'occupazione e ulteriori cambiamenti in campo previdenziale. Di tutti questi temi si occupa Il Sole 24 Ore, nell'edizione del 28 agosto, che riassume le urgenze già fissate in agenda, aggiornando il quadro alle disposizioni e alle istruzioni diffuse nelle ultime settimane.

Gli avvocati aprono ai soci di capitale

Società tra avvocati aperte ai soci di capitale, possibilità di partecipare a più di un'associazione, via libera alla costituzione di reti e consorzi - anche con le imprese - per partecipare agli appalti. La ripresa dei lavori porta parecchie novità per gli avvocati, poiché gli ultimi interventi legislativi hanno dato una decisa una spinta al cambiamento per gli studi legali: da un lato ad aumentare le dimensioni e dall'altro ad aprirsi a soggetti diversi, anche esterni al mondo delle professioni. Sul Sole 24 Ore di lunedì 28 agosto il riepilogo delle nuove disposizioni, introdotte con la legge sul lavoro autonomo (81/2017, in vigore dal 14 giugno) e, soprattutto, con la legge sulla concorrenza (124/2017), che diventa operativa il giorno successivo, martedì 29 agosto.

Come rimediare ai danni da vacanza rovinata

Il ritardo o la cancellazione di una crociera o di un traghetto, oppure il furto subìto all'interno di un hotel o un bed & breakfast sono eventi che rischiano di pregiudicare le vacanze. In caso di tali disservizi o inconvenienti si ha però diritto a chiedere indennizzi e rimborsi, garantiti ai turisti dalle norme europee e nazionali. Nel fascicolo dell'Esperto risponde del 28 agosto (all'interno della sezione di Norme e Tributi, in un inserto estraibile) tutte le tutele e le regole da seguire per fare reclamo, oltre a una serie di casi risolti.

