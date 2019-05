Ischia, i senza casa salgono a 1.177

Continua a crescere il numero delle persone senza casa - oggi 1.177 - assistite dal servizio nazionale della Protezione Civile a seguito della scossa di terremoto dello scorso 21 agosto a Ischia. In particolare, secondo i dati forniti dai comuni, 897 sono i cittadini di Casamicciola che la scorsa notte hanno trovato ospitalità prevalentemente in strutture alberghiere mentre, per il comune di Lacco Ameno, gli assistiti negli alberghi sono 231 ai quali si aggiungono 30 persone che hanno scelto di passare la notte presso il Palazzetto dello sport di Forio, la struttura predisposta nei giorni scorsi in via precauzionale per garantire l’ospitalità, se necessario, fino ad un massimo di circa 120 cittadini.



Al numero degli assistiti si devono aggiungere poi le 19 persone spostate da una struttura di lunga degenza nel comune di Forio in parte in albergo e in parte in un’analoga struttura dell’isola e tutti i cittadini che, non potendo rimanere nelle proprie case perché inagibili o in attesa delle verifiche, hanno trovato autonomamente una sistemazione.

Effettuati 248 sopralluoghi

Proseguono, poi, le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici, sulle strutture alberghiere e sulle abitazioni private per le quali i cittadini di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d’Ischia hanno presentato domanda di sopralluogo presso i centri di coordinamento comunale. A ieri sono stati effettuati complessivamente 248 sopralluoghi.



Oltre alle 27 verifiche su strutture scolastiche (i cui esiti hanno restituito dieci edifici agibili, sette parzialmente o temporaneamente inagibili e dieci inagibili), allesette su edifici pubblici (tre agibili, tre temporaneamente inagibili e uno inagibile), alle due sugli istituti di cura (di cui uno agibile e uno temporaneamente inagibile) e alle 41 verifiche sugli alberghi (31 agibili di cui uno agibile come struttura ma non utilizzabile per rischio esterno, due temporaneamente inagibili anche per rischio esterno, uno da rivedere e sette inagibili), sono stati, finora, 171 i sopralluoghi effettuati su edifici privati di cui 54 dichiarati agibili, quattro agibili come struttura ma inagibili per rischio esterno, 37 temporaneamente o parzialmente inagibili e 76 inagibili.

Più di 1.100 richieste di intervento

Oggi sono 22 le squadre di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) impegnati tra Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d’Ischia. Secondo i dati comunicati dai tre comuni, al momento, al centro operativo comunale di Casamicciola sono pervenute da parte dei cittadini 1.126 richieste di sopralluogo agli edifici privati, 25 quelle presentate a Forio d’Ischia mentre, il Comune di Lacco Ameno, a parziale rettifica del dato dei giorni scorsi, ha comunicato di aver registrato presso i propri uffici 566 domande.

