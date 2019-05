Nuovo anno scolastico: 200 milioni per i prof più bravi, cambia l’esame di terza media

Manca poco al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico, che partirà con diverse novità. Confermati i bonus per il merito dei docenti, per i quali arriveranno 52mila assunzioni. A giugno le prove scritte per l'esame di terza media scenderanno da 5 a 3 (più la prova orale), mentre alle superiori dal 2018/2019 parte la sperimentazione del diploma in 4 anni le superiori , che coinvolgerà 100 classi. In arrivo anche il concorso per i presidi, con circa 2mila nuovi posti messi a bando.

Duecento milioni per i prof più bravi

Anche nel 2017/18 saranno assegnate risorse aggiuntive per gli insegnamenti migliori scelti dai presidi. A disposizione ci sono 200 milioni di euro. Lo scorso anno hanno ottenuto un bonus tra i 600 e i 700 euro oltre 247mila prof, il 35% dell'intero corpo docente.

Assunzioni, cattedre per 52mila insegnanti

Quest'anno (l'ok definitivo il Cdm è arrivato il 7 agosto) sono 52mila i posti messi a disposizione per le assunzioni di personale docente. In questo numero sono compresi i posti del turnover, i posti precedentemente vacanti, le 15.100 cattedre stabilizzate in organico di diritto (e quindi non più coperte con un supplente) grazie alla legge di Bilancio. Le assunzioni avverranno al 50% scorrendo le Graduatorie a esaurimento (ci sono ancora inseriti circa 50mila precari) e al restante 50% dal concorsone del 2016. Si immetteranno in ruolo anche 6.260 Ata, 259 presidi (in attesa della prossima pubblicazione del bando di concorso per 2mila posti) e 56 educatori.

Superiori, ok alla prova del percorso ridotto a 4 anni

Partirà una sperimentazione nazionale in 100 classi. Saranno coinvolti licei e istituti tecnici. Si inizierà nel 2018/19, ma dal 1° al 30 settembre le scuole potranno fare domanda. Potrà essere attivata una sola classe per istituto partecipante (possono candidarsi scuole statali e paritarie). Un'apposita commissione tecnica valuterà le istanze pervenute (dovrà essere tutto pronto per le iscrizioni a gennaio/febbraio 2018).

Cambia l'esame di terza media: meno prove scritte, da 3 a 5

Con il nuovo anno si cambia: il prossimo giugno le prove scritte scenderanno da cinque a tre, più il colloquio orale. Si darà più valore al percorso scolastico. Sono previste: una prova di italiano, una di matematica, una prova sulle lingue straniere, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) resta, ma si svolgerà nel corso dell'anno scolastico, non più durante l'esame. Cambierà pure la maturità, ma a partire dall'anno scolastico 2018/2019. A settembre le scuole riceveranno l'apposita circolare con tutte le novità.

Reclutamento presidi, concorso per 2mila posti

Dopo una attesa di sei anni, arriva il nuovo concorso per dirigenti. I posti messi a bando saranno circa 2mila. Potranno partecipare i docenti con cinque anni di servizio (vale anche il pre-ruolo). L'obiettivo è chiudere entro settembre 2018. L'anno che sta per iniziare vedrà il record di reggenze: circa 1.700 istituti saranno assegnati a un dirigente non di ruolo. Il concorso vuole abbattere il fenomeno divenuto ormai cronico negli ultimi anni.

Supplenti, saranno stabilizzate quindicimila cattedre

La stabilizzazione di 15.100 cattedre farà ridurre, seppur di poco, il numero complessivo di contratti a tempo (annuali o fino al termine delle attività didattiche) da sottoscrivere nell'anno scolastico che sta per iniziare. Secondo le prime stime del Miur a settembre dovrebbero aversi 70-80mila supplenze annuali. Negli scorsi anni si è sempre superato quota 100mila.

A settembre in alternanza 1,5 milioni di ragazzi

A settembre la formazione "on the job" andrà a regime e coinvolgerà complessivamente 1,5 milioni di studenti. Oltre ai 100 milioni di euro annui previsti dalla legge 107, ci sarà un ulteriore finanziamento di 140 milioni provenienti dai fondi Ue. Entrerà in vigore anche la Carta con i diritti e i doveri che dovranno rispettare gli alunni che entrano in una azienda. Nascerà pure un portale di servizi per la gestione dell'alternanza da parte delle scuole, per far incontrare domanda e offerta e per consentire anche agli studenti di far emergere casi di malfunzionamento. (Al. Tr.)

