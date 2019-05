Uso case confiscate, Libera: in alcuni comuni già realtà. Decaro (Anci): ok, ma servono fondi

Gli ex occupanti del palazzo di via Curtatone a Roma hanno ottenuto l'autorizzazione a un presidio nei giardini vicino ai Fori Imperiali(Ansa)

«Davanti all'emergenza e alla gravità dei fatti di questi giorni ben venga la proposta del Viminale». Così Libera, associazione contro le mafie, commenta

l'ipotesi di utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata per le linee guida sugli sgomberi degli edifici occupati di cui si discuterà domani al Viminale. D'accordo anche il presidente dei comuni dell'Anci, Antonio Decaro, il quale sottolinea che però «servono fondi». Di tuttìaltro tono la reazione della Lega, che afferma: «Governo e Pd premiano criminali».

Libera: uso case confiscate già possibile

L'associazione di don Ciotti ricorda che «i beni immobili confiscati alle mafie - laddove possibile - possono essere assegnati dai comuni per le finalità abitative, una destinazione che rientra nei casi di riutilizzo pubblico già previsti dalla legislazione vigente». «Del resto - precisa - tale soluzione è già possibile tanto che alcuni Comuni lo stanno già facendo, soprattutto in quelle città ad alta densità abitativa e dove i beni immobili confiscati sono numerosi». E ricorda che «per favorire questi interventi specifici di edilizia abitativa, nel 2015 il ministero delle infrastrutture aveva previsto lo stanziamento per tre anni di complessivi 18 milioni di euro a favore dei comuni capoluogo di Regione o ad alta tensione abitativa».

Decaro (Anci): servono fondi per ristrutturazioni

Secondo il presidente Anci Decaro«il problema di fondo» rispetto alla possibilità di usare le strutture sottratte alla criminalità in caso di sgombero di edifici occupati « sono i soldi per effettuare i lavori di ristrutturazione e rendere abitabili questi immobili».« Quindi l'iniziativa è buona - sottolinea - ma per darle concretezza va accompagnata dall'istituzione di un fondo». Decaro ricorda come i Comuni abbiano ormai una «spesa cristallizzata», non potendo incidere sulla leva fiscale e non godendo di maggiori trasferimenti dallo Stato».

Iwobi (Lega): premiati i criminali

"Siamo alla follia. Il Governo del Partito (anti)Democratico avalla l'illegalità. Il ministero dell'Interno dà ordine di non sgomberare chi occupa abusivamente

se non ci sono abitazioni da regalare» dice Tony Iwobi, responsabile federale

Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord, in un comunicato. Sottolineando che «non importa se sono italiani o stranieri, chi occupa stabili con la violenza va immediatamente cacciato», mentre «il Governo italiano e il Pd invece premiano i violenti e i criminali».

