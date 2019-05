Migranti priorità, intesa tra i leader Ue europei

I flussi migratori illegali destabilizzano (sul serio) l’Europa: servono concretamente azioni a breve termine contro i trafficanti di essere umani nel deserto e nel Mediterraneo centrale, accompagnate da vere politiche di lungo termine di stabilizzazione dei paesi d’origine. Il vertice di Parigi su Libia e migranti in effetti non prende decisioni concrete né stanzia nuovi fondi (già ci sono, e comunque è un summit politico), ma certamente apre una fase nuova sulla gestione dell’emergenza permanente delle migrazioni, che oltre ai paesi “core” europei - Francia, Italia, Germania e Spagna - ha coinvolto i capi di Stato e di governo di Niger e Ciad, i due principali paesi africani sulle rotte da sud est e sud ovest della Libia, e il primo ministro di Tripoli, Fayez al Sarraj.

Il vertice di Parigi è in sé una novità: per la prima volta si discute a fondo di migrazioni con chi questo fenomeno lo vive e lo subisce, ma certamente si tratta di un passo politico. Non veng no stanziati fondi, non si avvia la strada ad hotspot in terra africana, ma si stabilisce che bisogna intervenire concretamente sulle rotte e sui confini, che lo sforzo dell’Italia va condiviso tra tutti gli europei, che la Libia va stabilizzata. Da più parti si paventa anche una connessione con il rischio terrorismo.

Il vertice parte con un riconoscimento proprio all’Italia e al governo di Paolo Gentiloni, che su questo lavora con il ministro dell’Interno, Marco Minniti: «La cooperazione tra Italia e Libia» sui flussi migratori «è un perfetto esempio di quello che vogliamo realizzare» dice il presidente francese Emmanuel Macron. «Devo dire che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche nella rotta del Mediterraneo centrale abbiamo conseguito dei risultati, ma sono risultati iniziali che vanno consolidati. E questo impegno va “europeizzato”, perché non può essere solo l’impegno di un solo Paese o di qualche Paese. Deve essere un impegno europeo» commenta sobrio il premier Gentiloni, che sa bene che i risultati dell’azione italiana (con il crollo di sbarchi in estate) sono l’unico risultato concreto in ambito Ue, grazie all’azione con la Libia e le regole di ingaggio per le Ong.

Dal premier libico arriva un grazie: «Esprimiamo gratitudine nei confronti dell’Italia per la formazione e la dotazione della Guardia costiera libica che ha già permesso di salvare molti migranti» commenta al-Sarraj . Il summit è resta un punto fermo di una nuova strada: ne seguirà un altro a fine ottobre a Madrid, che precederà il summit Ue-Unione Africana di fine novembre. «Abbiamo dato il via libera ad un piano d’azione a breve termine molto rapido e mi sembra la risposta più efficace al fenomeno intollerabile dei trafficanti di esseri umani che hanno fatto un cimitero del deserto e del Mediterraneo e sono legati al terrorismo» dice Macron: il piano d’azione per il controllo dei flussi migratori prevede «un’identificazione già nei paesi di transito attraverso una cooperazione con i Paesi africani che prevede anche una presenza militare sul campo. Noi daremo a chi arriva in Europa permessi di soggiorno a seconda dei criteri di distinzione tra migranti economici e politici». Usare questa distinzione, dice (da tempo) «è un modo per rompere le rotte dei migranti». Una distinzione che ripete anche Angela Merkel, cancelliere tedesco ormai prossima alle elezioni, che vincerà: «Gli economici devono rientrare nei loro paesi».

I presidenti di Ciad e Niger, senza forzare i toni, ricordano che chi traversa deserti e mari rischiando la vita lo fa per sfuggire alla fame vera, giusto per inquadrare il termine “economico”, che in occidente suona un po’ diverso. Gentiloni nel summit preme per azioni concrete subito, ma certamente ponderate: «Sono diffidente verso chi propone soluzioni immediate che possono cancellare questo fenomeno. Noi non rinunciamo alla nostra tradizione di accoglienza ma questi fenomeni vanno controllati».

Merkel, insieme a Macron, mette in mora il sistema degli accordi di Dublino sui ricollocamenti: «Va rivisto - conferma - non offre soluzioni soddisfacenti, i Paesi cosiddetti d’arrivo sono sfavoriti, visto che non c’è solidarietà reale, dobbiamo trovare nuove soluzioni». Chi fa cifre (si astiene Macron e anche Merkel) è Federica Mogherini, Alto commissario Ue per la politica estera, che snocciola una serie di dati impressionanti: la Ue, tra pubblico e privato, stanzia in Africa 20 miliardi di euro e c’è un piano di investimenti privati che mobilierà 44 miliardi di euro. Nei prossimi anni, inoltre, arriveranno due miliardi di euro proprio sul capitolo migrazioni, di cui uno per il Sahel.

Da registrare che in una lettera ai ministri dell’Interno dei 28 e a quelli associati Schengen, il commissario Ue Dimitris Avramopoulos chiede di rafforzare l'impegno a reinsediare i profughi da «Egitto, Libia, Niger, Etiopia e Sudan per contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Mediterraneo centrale». «Se i “resettlement” da Turchia, Libano e Giordania restano una priorità» quelli dei profughi «dai Paesi sulla rotta del Mediterraneo centrale, sono ugualmente importanti», scrive nel documento.

