Fincantieri-Stx, Boccia: favorire la nascita di campioni europei

Nella partita tra Francia e Italia per il controllo di Stx France,temporaneamente nazionalizzata dai francesi dopo che Fincantieri ne aveva rilevato la maggioranza dal fallimento della controllante sudcoreana, è necessario che prevalga buonsenso: servono campioni europei.

È un invito ad abbandonare gli interessi particolari e mettere in campo una strategia che persegua gli interessi di tutta l’Europa quello che il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha lanciato da Parigi dove, invitato dall’associazione delle imprese francese, il Medef (Mouvement des Entreprises de France), ha partecipato alla conferenza plenaria dal titolo “La France, avenir de l'Europe?”, presso l’Universitè de l'Etè di Jouy-a-Josas, alle porte di Parigi. Boccia ha lanciato una proposta: Confindustria e le altre associazioni imprenditoriali europee devono contribuire al rilancio del progetto europeo per una nuova stagione di crescita economica.

Presenti all’incontro, oltre al presidente del Medef Pierre Gattaz, anche il leader degli industriali tedeschi Dieter Kempf, quello degli industriali spagnoli Juan Rosell ed Emma Marcegaglia, presidente di Business Europe, l’associazione degli industriali europei.

Il presidente di Confindustria: difesa Ue ha ruolo strategico

«Dobbiamo salvaguardare politiche di medio termine che creano le precondizioni per far nascere e crescere campioni europei» nel campo industriale, ha sottolineato Boccia, «e speriamo che l’affare Stx France-Fincantieri vada in questa direzione» e che «prevalga il buonsenso». «Sebbene non entriamo nel merito di certe particolari aziendali - ha aggiunto Boccia -, vediamo nella scelta di Fincantieri una grande dimensione strategica: una capacità di costruire un campione europeo in un particolare momento storico, dove l’Europa deve cominciare a studiare una difesa interna senza appoggiarsi ad altri paesi, come gli Stati Uniti».

In un mondo globalizzato servono campioni europei

Secondo il presidente di Confindustria «in un mondo globalizzato, questioni come quella di Saint Nazaire esigono soluzioni europee, perché dobbiamo avere campioni europei in grado di affrontare la concorrenza di grandi imprese globali e non piccole imprese nazionali che lottano tra loro per la sopravvivenza». In particolare, non ci deve essere concorrenza tra Paesi europei, perché «abbiamo di fronte grandi Paesi come la Cina, l’India e gli Stati Uniti, che hanno messo al centro della loro politica la crescita e l’industria».

Le associazioni degli imprenditori portatrici di proposte

In questo contesto, le associazioni imprenditoriali europee sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano: «In una Europa post ideologica - ha ricordato Boccia -, noi dobbiamo rispondere a una domanda: come possono le nostre associazioni contribuire a una stagione di rilancio e di cambiamento e come devo interpretare il loro nuovo ruolo? Le nostre associazioni devono sempre di più giocare un ruolo di portatori di interessi e di proposte, tenendo ben presente due linee molto chiare: la coscienza che rappresentare degli interessi significa essere un ponte tra gli interessi delle imprese e gli interessi generali dell’Europa e che serve ricostruire le basi per una grande stagione di crescita economica per l'Europa». In qualità di «corpi intermedi dello Stato», ha aggiunto il numero uno di viale dell’Astronomia, in una visione di politica economica in cui si deve prima partire dagli effetti che si vogliono avere sull’economia reale poi passare a «determinare gli strumenti, le risorse e poi intervenire sui saldi di bilancio, noi possiamo contribuire e spingere le scelte della politica con proposte utili per trovare le soluzioni».

