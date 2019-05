«L’Europa superi gli interessi nazionali»

È l’Europa il cuore del futuro, e per l’economia il rilancio della “questione industriale”. Ma al progetto europeo serve una scossa forte sulla sua governance complessiva, una riforma profonda che separi i processi decisionali europei dai condizionamenti dei governi e delle politiche nazionali. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal palco dell’Université d’Eté della consorella francese Medef, rilancia la visione degli imprenditori italiani di un progetto profondamente europeo, specie nella fase in cui viene affrontato il negoziato per Brexit. Tuttavia, proprio in questo momento decisivo per il futuro dell’Unione sono i governi nazionali a muoversi più delle istituzioni comunitarie, e questo è una grave limitazione. Boccia partecipa ad un incontro pubblico con i colleghi presidenti delle organizzazioni imprenditoriali di Germania e Spagna, presente la ministra degli Affari europei francese, Nathalie Loiseau.

L’Europa è sempre e comunque al centro della prospettiva, e lo è anche per la questione Fincantieri-Stx: «Dobbiamo salvaguardare le politiche europee di medio termine che creano le precondizioni per far nasce dei campioni europei» dice il presidente di Confindustria ad una domanda pubblica sulla vicenda che sarà affrontata nel vertice bilaterale di Lione del 27 settembre. «Nel mondo globalizzato questioni come i cantieri di Saint-Nazaire esigono soluzioni europee, perché bisogna avere dei campioni europei in grado di affrontare la concorrenza delle grandi imprese globali e non delle piccole aziende nazionali che lottano tra loro per la sopravvivenza». E aggiunge: «Sebbene non entriamo nel merito di certe vicende particolari aziendali, vediamo nella scelta di Fincantieri una grande dimensione strategica: una capacità di costruire un campione europeo in un particolare momento storico, dove l’Europa deve cominciare a studiare una difesa interna senza appoggiarsi ad altri paesi, come gli Stati Uniti» dice, con riferimento alla possibile intesa tra Fincantieri, Stx e Naval Group nel settore della difesa.

Ma lo sguardo va oltre una vicenda specifica, seppure importante. «Serve lavorare sui contenuti, l’Europa della società aperta che include, che lotta contro la diseguaglianza e la povertà… Abbiamo bisogno di una proposta-shock per l’inclusione nel mondo del lavoro dei giovani d’Europa, per costruire l’industria 4.0 dentro una società 5.0». Questo, per Boccia, significa dare valore al lavoro, includere i giovani, dare loro la possibilità di definire un progetto di vita, attivare la domanda interna ai paesi dell’Unione e rendere più competitive le imprese europee che assumono i giovani. Un mix di politiche che devono guardare lontano con ambizione e pragmatismo, abbandonando il dogmatismo che ha caratterizzato le politiche europee. Per fare tutto questo servono quindi istituzioni legittimate da un punto di vista democratico. «Perché – aggiunge Boccia – il paradosso europeo è tutto qua: i governi nazionali hanno la legittimazione ma non hanno gli strumenti, mentre l’Europa ha gli strumenti ma le manca la legittimazione. C’è quindi un vuoto di sovranità in Europa che non permette di fare tutto quello di cui i cittadini avrebbero bisogno». È in definitiva questo il “vulnus” di una Europa intergovernativa, di un’Europa «senza anima politica, d’una Europa non veramente comunitaria». Ecco allora come in questa fase decisiva è importante anche la presenza delle associazioni degli industriali – corpi intermedi degli Stati – che posso contribuire e spingere le scelte della politica con proposte utili per trovare soluzioni. Per Boccia è anche questa una strada per tornare ai fondamenti dell’Europa. E cita Jean Monnet, che diceva: «I miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche».

