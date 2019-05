Pensioni, misure light per giovani e “integrativa”

Un anticipo light della futura pensione contributiva di garanzia per i giovani e un primo tentativo di favorire le adesioni alla previdenza complementare perfezionando la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata). Riparte domani da queste due ipotesi di intervento, allo studio dei tecnici di Palazzo Chigi e del ministero del Lavoro, il confronto tra Governo e sindacati sulla cosiddetta “fase 2” delle pensioni. Con un grande nodo da sciogliere: le risorse realmente a disposizione per allargare il raggio d'azione del pacchetto previdenza che dovrà essere inserito nella prossima legge di bilancio.

La coperta corta della manovra

Cgil, CIsl e Uil spingono per rafforzare la dote attualmente a disposizione per l'Ape (Anticipo pensionistico), chiedono l'immediato decollo della pensione minima di garanzia per assicurare un assegno previdenziale dignitoso ai giovani dell'era “contributiva” con carriere discontinue e invocano lo stop all'aumento automatico dell'età pensionabile per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto per il 2019. Tre interventi che complessivamente, a seconda della loro modulazione, richiederebbero una dote oscillante tra i 2 e i 3 miliardi. Ma il ministero dell'Economia ha già detto chiaramente a più riprese che la coperta della prossima manovra è molto corta. Pochi fondi a disposizione, insomma, che secondo il ministro Pier Carlo Padoan andrebbero concentrati sul taglio strutturale del cuneo per i giovani, sulla lotta alla povertà e sugli investimenti. Dallo stesso ministero dell'Economia, attraverso due recenti dossier della Ragioneria generale dello Stato, è un arrivato un sostanziale no al rinvio dell'aumento automatico dell'età pensionabile atteso per il 2019 perché questa eventuale misura indebolirebbe l'impianto della riforma Fornero (che piace molto a Bruxelles) e metterebbe a rischio la sostenibilità del sistema previdenziale nel medio periodo.

Tecnici al lavoro su operazione in due tappe

Ma a sollecitare un pacchetto-previdenza robusto è anche il Pd, che chiede di accelerare sulla pensione di garanzia per i giovani e con alcuni suoi esponenti è favorevole a far scattare lo stop all'aumento automatico dell'età pensionabile almeno per i lavori più gravosi. Toccherà dunque al premier Gentiloni e al ministro Padoan una soluzione che non scontenti troppo Pd e sindacati e che, allo stesso tempo, sia compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Il quadro sarà più chiaro il 20 settembre dopo la presentazione della Nota di aggiornamento del Def con cui, a meno di sorprese dell'ultima ora, saranno riviste al rialzo le stime del Pil per il prossimo anno. A quel punto si capirà quali saranno le risorse realmente utilizzabili. Intanto i tecnici lavorano a un'operazione in due tappe per la pensione minima di garanzia: un primo pacchetto di misure con funzione di “apripista” da inserire nella manovra autunnale e il vero intervento strutturale da far scattare la prossima legislatura.

