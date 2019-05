Renzi al Pd: dopo festa dell'Unità parte il viaggio in treno per il Paese

«Carissime, carissimi, alla fine della Festa Nazionale dell'Unità di Imola, preziosa occasione in cui la nostra comunità potrà ritrovarsi, il treno del Pd nazionale toccherà - per quasi dieci settimane - tutte le province italiane in un viaggio capillare nel nostro meraviglioso Paese». Lo scrive il segretario del Pd Matteo Renzi in una lettera a tutti i dirigenti dem, nella quale spiega che «non sarà una campagna elettorale, né un tour fatto di discorsi e comizi, ma più semplicemente un incontro con le realtà vive dell'Italia».

Nei prossimi giorni il calendario delle tappe

«Stare in mezzo alle questioni vere del Paese - scrive Renzi nella lettera indirizzata ai dirigenti del partito, ai parlamentari italiani ed europei - questo l'obiettivo del treno. E vogliamo viaggiare portando le nostre idee ma pronti all'ascolto, curiosi e appassionati come sempre, più di sempre». Renzi spiega che «nei prossimi giorni verrà ufficializzato il calendario delle tappe e ciascuno di voi è ovviamente il benvenuto a bordo soprattutto che formano il vostro collegio di riferimento». «Ma proprio per stilare un calendario dettagliato - continua - voglio chiedervi un aiuto: toccando una tappa per provincia ci piacerebbe avere da ciascuno di voi qualche indicazione. Un luogo simbolico, una fabbrica in crisi o un'azienda che cresce molto, una scuola ristrutturata, un centro per anziani, un'associazione da valorizzare, una periferia o un centro storico, un luogo della Resistenza o un centro giovanile, una struttura agricola o una start-up».

L'ex premier precisa poi che «per motivi logistici e organizzativi» le indicazioni dovranno arrivare «entro venerdì 1° settembre unicamente alla mail treno@partitodemocratico.it.»

Pd argine populismi, rappresentiamo speranza

"Noi pensiamo che il Pd sia il vero argine ai populismi e l'unica forza politica in grado di rappresentare una speranza concreta per milioni di persone» scrive Renzi, spiegando che «i prossimi mesi chiuderanno una legislatura in cui l'Italia è tornata al segno più nell'economia e nella fiducia, in cui si sono realizzate riforme storiche attese da decenni e il Paese sta decisamente meglio rispetto a qualche anno fa». «Tuttavia sappiamo che moltissimo c'è ancora da fare», conclude.

Sicilia: Renzi incontra Crocetta sul nodo candidature

Sul fronte delle elezioni in Sicilia, da quanto si apprende il governatore dell'isola Rosario Crocetta avrebbe avuto un incontro a Roma con Renzi sul nodo delle candidature il voto del 5 novembre. Per domani Crocetta ha già annunciato una conferenza stampa a Palermo. Il governatore uscente da tempo chiede le primarie, mentre ieri il Pd ha di fatto dato l'ok alla candidatura del rettore dell'ateneo di Palermo Fabrizio Micari, indicato da Leoluca Orlando per marcare una discontinuità proprio col governo Crocetta.

