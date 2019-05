Sgomberi: Raggi, tolleranza zero su nuove occupazioni

«Il Comune sta facendo la sua parte ma deve essere chiaro che non dovranno essere tollerate nuove occupazioni: su questo, gli interventi per ristabilire la

legalità da parte delle forze dell'ordine avranno il pieno sostegno dell'amministrazione capitolina» scrive su Facebook

la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«C'è la questione dei circa 100 immobili, pubblici e privati, occupati abusivamente in tutta la città - aggiunge la sindaca di Roma su Facebook -. Abbiamo già avviato un'indagine, partendo dagli stabili che risultano più a

rischio dal punto di vista della sicurezza, per verificare se al loro interno vi siano persone che hanno diritto ai servizi di assistenza alloggiativa previsti per le fragilità. Ricordiamo, tuttavia, che l'ingresso viene spesso impedito ai nostri

operatori sociali proprio da una parte degli occupanti che vogliono nascondere le reali condizioni all' interno degli immobili».

Sgomberi: Raggi, scandalo 200 mila case vuote a Roma

«Il Governo - aggiunge Raggi - dovrebbe studiare misure urgenti per disincentivare il fenomeno degli immobili sfitti o invenduti. Solo a Roma si trovano circa 200 mila case vuote, che in alcuni casi formano veri e propri quartieri fantasma. È uno scandalo a cui bisogna porre rimedio, un'offesa a chi non ha un tetto ed è costretto a vivere da anni in condizioni di disagio».

La sindaca di Roma aggiunge: «Il Governo, inoltre, ha a sua disposizione un immenso patrimonio che potrebbe mettere a disposizione dei Comuni per superare l'emergenza abitativa: basterebbe potenziare l'attuazione del

federalismo demaniale e assegnare alle amministrazioni locali le caserme e i forti; e, beninteso, le relative risorse per riqualificarli e renderli disponibili. Darli alle famiglie».

Sgomberi: Raggi, dialogo Regione, no a risorse per occupanti

«Con la Regione Lazio abbiamo già avviato un dialogo per modificare le condizioni per utilizzare i 30 milioni di euro previsti da una recente delibera. Questi stanziamenti vanno resi realmente utilizzabili: il vincolo di

destinarne una percentuale agli occupanti abusivi non ci convince» conclude la Raggi.

