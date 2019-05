Papa Francesco: i potenti ascoltino grido della terra e dei poveri

Papa Francesco all'udienza generale, in vista della Giornata di preghiera per la cura del creato che ricorrerà dopodomani, ha parlato del messaggio preparato con «il caro fratello Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli». In esso «invitiamo tutti ad assumere un atteggiamento rispettoso e responsabile verso il creato. Facciamo inoltre appello, a quanti occupano ruoli influenti, ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, che più soffrono per gli squilibri

ecologici».

«È triste vedere giovani in pensione»

«I giovani che non cercano nulla non sono giovani, sono invecchiati prima del tempo. È triste vedere dei giovani in pensione», sottolinea Francesco in Piazza San Pietro, commentando i brani evangelici sulla chiamata dei primi discepoli di Gesù («che giovinezza è una giovinezza soddisfatta, senza una domanda di senso?»). E Gesù «attraverso tutto il Vangelo, in tutti gli incontri che gli capitano lungo la strada, appare come un “incendiario” dei cuori. Da qui quella sua domanda che cerca di far emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro: “che cosa cerchi?”». Conclude il Papa: «Anche io vorrei chiedere ai giovani qui in piazza e a quelli che ascoltano attraverso i media, “tu che sei giovane che cosa cerchi? Che cosa cerchi nel tuo cuore?”».

«Dio non vuole fedeli che lo seguono di malavoglia»

Il Signore «non vuole uomini e donne che camminano dietro a Lui di malavoglia, senza avere nel cuore il vento della letizia». Poi Francesco aggiunge “a braccio”: «Voi che siete in piazza, vi domando, voi avete nel cuore il vento della letizia? Ognuno si risponda. Io ho dentro di me, nel cuore, il vento della letizia?». Perché

«Gesù vuole persone che hanno sperimentato che stare con Lui dona una felicità immensa, che si può rinnovare ogni giorno della vita. Un discepolo del Regno di Dio che non sia gioioso non evangelizza questo mondo. Si diventa predicatori di Gesù non affinando le armi della retorica, ma custodendo negli occhi il luccichio della vera felicità».

