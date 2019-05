Pd siciliano, cresce il dissenso alla linea Renzi-Alfano.Crocetta: progetto Micari perdente

C’è chi lo ha ribattezzato il partito dei mugugni. È il Partito democratico siciliano che ufficialmente sembra avviato a dare il via libera alla candidatura del rettore di Palermo Fabrizio Micari alla presidenza della Regione siciliana nella tornata elettorale del 5 novembre. Ma nella penombra delle segreterie politiche dei vari esponenti cresce il dissenso nei confronti della linea Renzi-Alfano i quali, è il ragionamento, hanno calato dall’alto un candidato voluto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accusato di aver lanciato una vera e propria Opa nei confronti del Pd.

Un candidato, Micari, cui i militanti del Pd riconoscono una indubbia notorietà a Palermo ma che, si dice, è completamente sconosciuto in altre parti dell’isola e addirittura poco gradito nella grande area del catanese. Insomma, secondo molti esponenti del Pd siciliano, un candidato debole che ha la benedizione di un partito dilaniato che si ritrova nella difficile condizione di dover rinnegare oggi cinque anni di governo in cui suoi esponenti di primo piano hanno avuto responsabilità non proprio secondarie. Ma nessuno osa prendere una posizione che potrebbe indispettire Matteo Renzi. Ma il disagio esiste ed è visibile. E tutto fa pensare che la partita non è affatto chiusa anzi che è solo all’inizio.

Crocetta chiede le primarie

Lo sa un animale politico di razza come il presidente uscente della Regione siciliana Rosario Crocetta che, in questa partita da tavolo verde, ha rilanciato nel corso di una conferenza stampa con un messaggio preciso rivolto ai militanti del Pd ma anche ai vertici frutto di un ragionamento articolato ma coerente. «Sto assistendo a una umiliazione - dice Crocetta - non solo nei miei confronti ma anche nei confronti di una parte del partito democratico. La democrazia è una cosa seria ed è fatta di discussioni». La proposta di Crocetta è nota: fare le primarie il 17 settembre, per ratificare con un «voto democratico» la candidatura a presidente: «Chi vince le primarie ha la certezza di essere eletto perché noi abbiamo il consenso per farlo. Uniti, però, perché uniti si vince». Ed è un messaggio rivolto in primo luogo a Renzi, a quel segretario del Partito democratico il quale (sono parole di Crocetta) «Se ha deciso di suicidarsi faccia pure. Tra l'altro il suo ultimo anno non è stato un capolavoro». E semprea proposito di Renzi Crocetta ha raccontato: «Con Renzi ci siamo sentiti. A Roma ho incontrato Raciti. Era in programma un incontro ma ho ritenuto che, dopo la riunione della segreteria regionale del Pd, fosse necessario prima un confronto con il segretario Raciti e poi successivamente comunicare io a Renzi le nostre decisioni. Coinvolgere il segretario nazionale non mi sembrava responsabile in questo momento».

Crocetta: Micari? Progetto perdente

Intanto l’appello all’unità fatto da Crocetta spariglia completamente il gioco con l’inequivocabile obiettivo di gettare dall’altra parte la responsabilità della rottura: «Io vengo da una lunga militanza e da una lunga storia politica. Per me il dado è tratto quando ci sono delle decisioni democratiche assunte e non quando qualche potente le assume. Se hanno deciso di rompere e di non accettare il confronto con il presidente uscente e con una forza politica, non sono io responsabile. Un governo del presidente, sarebbe una naturale conseguenza. Se l'opzione non dovesse essere accettata, gli altri si assumeranno le responsabilità della rottura».

Il governatore siciliano parla di numeri e di sondaggi: «Io da solo ho più voti della coalizione che sostiene Micari e, consentitemi, io le alleanze le so fare». Per Crocetta il progetto Micari è perdente per parecchi motivi: «Un’elezione del presidente della Regione non è un concorso a cattedre né per titoli, è un ruolo politico. Il progetto Micari non cammina con le gambe della società e dei partiti della coalizione, è un progetto destinato a perdere. Se qualcuno vuole fare il prepotente pagherà il prezzo della propria prepotenza e siccome è una sconfitta annunciata, nessuno se la prenda con Fausto Raciti. Altri non hanno l'obiettivo di vincere le elezioni; hanno l'obiettivo di come fare fuori Rosario Crocetta: è un gioco sulle spalle della Sicilia. Micari se è convinto che non è così, si misuri con le primarie. Il progetto Micari è un progetto nato a Roma con Leoluca Orlando che ha fatto esattamente la stessa cosa che ha fatto con le amministrative. È andato a Roma, si è fatto candidare dal Pd e poi ha detto che era civico, noi gli abbiamo fatto una legge che con il 40% vinceva e poi ha fatto tutto da solo. Io non posso accettare che la Sicilia venga commissariata da Roma». E poi una considerazione sul progetto Palermo e su Leoluca Orlando: «Dire progetto Palermo - spiega Crocetta - per il centrosinistra significa accreditare un'idea municipalista. Si vince nel momento in cui si rappresenta il modello Sicilia non quello di una singola città».

