Vaccini, la ministra Fedeli avverte: nessun rinvio per mettersi in regola

Spetterà a una circolare dei ministeri Salute-Miur confermare date e scadenze sulla consegna dei documenti utili per l’iscrizione alle scuole e probabilmente, se il parere atteso a breve dal Garante della privacy sarà positivo, sdoganare le procedure che consentono la trasmissione degli elenchi degli iscritti direttamente dagli uffici scolastici alle Asl. Obiettivo: sgravare le famiglie dall’onere di esibire libretti vaccinali, esoneri e autocertificazioni.

La ministra Fedeli conferma le scadenze

La certezza, ribadita oggi dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli in un’intervista a La Repubblica, è che le deadline sono più che mai valide: il 10 settembre il termine per mettersi in regola con nidi e materne; il 31 ottobre la scadenza per le scuole dell’obbligo, dalle elementari ai primi due anni delle superiori. E chi come la Lombardia deroga, sottolinea la titolare del Miur, è semplicemente «fuori legge». L’assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera aveva infatti annunciato nei giorni scorsi una delibera di Giunta, ancora da approvare, per consentire in ogni caso l’accesso a nidi e materne a bambini con le vaccinazioni «non in regola» ma le cui famiglie si adeguassero entro 40 giorni. Ebbene, questa linea è stata bocciata da Miur e Salute. «Perché – spiega la ministra Fedeli – dobbiamo essere seri e attenti nelle modalità di attuazione della legge».

La proposta dei comuni

Qualche spunto sui contenuti della nuova circolare aggiuntiva e congiunta dovrebbero trarlo anche dalla proposta dell’Anci, che da giorni ha lanciato l’idea di un protocollo nazionale tra Conferenza Stato-Regioni e ministeri. Intanto, le Regioni fanno da sé, all’insegna dell’ormai tradizionale federalismo sanitario. Il coordinatore degli assessori alla Sanità (titolare della Salute in Piemonte) Antonio Saitta assicura: «La prossima settimana faremo il punto, ma ormai la macchina organizzativa è partita». Peccato che a guidarla siano 20 autisti diversi: Regioni e Province autonome, alle prese con le richieste dei genitori – che, lo ricordiamo, hanno a disposizione il numero verde 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute – ma soprattutto con difficoltà burocratiche e di coordinamento tra scuole e Asl. Queste ultime, ulteriormente aggravate dal carico di lavoro che impone loro la legge sull’obbligo vaccinale a scuola, la n. 119 approvata il 28 luglio in via definitiva dalla Camera.

Incontro con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta

Proprio oggi al ministero della Salute è fissato un appuntamento con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, per fare il punto sul supporto che nei loro studi questi medici possono dare a livello di informazioni alle famiglie e di pratiche vaccinali tout court.

La Francia copia l’Italia

Il caos italiano intanto non scoraggia emuli d’Oltralpe: dal primo gennaio la Francia renderà obbligatori 11 vaccini. Oltre ai 3 già imposti per legge – poliomielite, tetano e difterite, scatterà la coercizione per altri otto attualmente consigliati. «Lasceremo alle famiglie il tempo di organizzarsi – ha affermato la ministra della Salute Agnes Buzyn – perché è fuori questione spingere le persone a vaccinarsi in fretta».

