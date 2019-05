Elezioni Sicilia, vertice al Nazareno: Crocetta verso ritiro candidatura

Rosario Crocetta, attuale Governatore della Sicilia, verso il ritiro della candidatura per un nuovo mandato alla presidenza della regione. È questo l'esito, in attesa di conforme ufficiali, dell'incontro che questo pomeriggio ha visto di fronte al Nazareno, la sede nazionale del Pd a Roma, lo stesso Crocetta e il segretario dem Matteo Renzi. A poche settimane dal voto amministrativo del 5 novembre si fa quindi sempre più concreta l'ipotesi di una lista unitaria del centro sinistra per sostenere il rettore dell'ateneo di Palermo, Fabrizio Micari, che dovrebbe essere appggiato anche dalle liste civiche del movimento del Governatore uscente. «Mi prendo 18 ore per sentire i miei», ha sottolineato Crocetta uscendo dal vertice con Renzi, dicendosi disponibile a rinunciare alla candidatura a governatore e alle primarie: «Non sono uno che sfascia tutto».

Crocetta: «Non ho negoziato ticket, atto di amore»

A Renzi, ha spiegato Crocetta parlando con i giornalisti, «ho esternato le mie preoccupazioni per una candidatura poco conosciuta e gli ho illustrato i risultati del mio governo. Ma siamo troppo avanti per le primarie e a questo punto rischierei di non avere candidature alternative. Non sono uno sfasciatutto, la politica sfascista non mi ha mai interessato, voglio passare alla storia come il primo esponente che viene dalla storia del Pci che ha vinto le elezioni in Sicilia, non come colui che l'ha fatte perdere». Con al suo fianco il segretario regionale dem Fausto Raciti, Crocetta ha chiarito poi di non aver «negoziato nulla, nessun ticket» per ritirare la candidatura e sostenere Micari al fiando del Pd. «Presenterò le liste del mio movimento in Sicilia», ha aggiunto. «Il mio è un atto di amore, senza odio. Ce ne fossero altri come me».

Anzaldi (Pd): con accordo Renzi-Crocetta possiamo vincere

L’esito del faccia a faccia Renzi-Crocetta contribuisce quindi rendere più chiaro il quadro delle candidature nel centro sinistra, per settimane bloccato dalle divisioni interne e dai veti incrociati. Su Micari, che non ha mai avuto una tessera di partito e che è stato inizialmente proposto come “candidato civico” della sinistra dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando dovrebbero convergere il Pd di Matteo Renzi, i centristi di Ap guidati da Angelino Alfano e forse Campo progressista di Giuliano Pisapia. Sinistra Italiana ha invece deciso di sostenere la candidatura di Claudio Fava, vicepresidente dell'antimafia. Tra i primi a esultare per la ritrovata unità c’è il deputato dem Michele Anzaldi, convinto che «il centrosinistra unito può continuare a vincere in Sicilia e impedire che la Regione venga consegnata a populisti e improvvisatori». Crocetta e Renzi, ha aspiegato Anzaldi, «hanno concordato che, data la ristrettezza dei tempi, non è più possibile organizzare elezioni primarie». Siamo certi, ha concluso, che il governatore «non farà mancare il suo contributo alla coalizione e al partito, confidando che possa esercitare un ruolo importante nel Pd non solo in Sicilia

ma anche a livello nazionale».

